Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:08 Kaynak: AA
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsa Aydoğdu yönetimindeki 55 KS 219 plakalı hafif ticari araç ile önünde seyrederken Ünye Çaybaşı kavşağında sola dönmek isteyen Abdulselam Gündüz'ün kullandığı 55 BS 083 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada yaralanan Abdulselam Gündüz, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ordu'da üretilen arı sütünün gramı 7 lira, kilosu 7 bin lira Son Dakika: Trump, Türkiye'ye küstah tehdidini yineledi: Kurallara göre oynamazsa sert bir şekilde yaptırım uygulayacağım Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı Ahmet Davutoğlu'ndan Esed yorumu: Herkes, herkesle görüşmeli