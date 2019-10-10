Son Dakika Haberleri: Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı

Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsa Aydoğdu yönetimindeki 55 KS 219 plakalı hafif ticari araç ile önünde seyrederken Ünye Çaybaşı kavşağında sola dönmek isteyen Abdulselam Gündüz'ün kullandığı 55 BS 083 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan Abdulselam Gündüz, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çaybaşı, Ordu, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:08 Kaynak: AA
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