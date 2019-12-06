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Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Atatürk Mahallesi'nde Hakan Saraç'ın (20) kullandığı 55 KG 524 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaca, ardından da demir bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Saraç, ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.

Hakan Saraç, Ordu, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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