Ünye'de turizm işletmeleri denetlendi

Ünye
Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, ilçede faaliyet gösteren turizm işletmeleri denetlendi.
Ünye Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğe bağlı gıda kontrol ekiplerince, okulların tatile girmesi ve sıcaklıkların artmasıyla hareketlenen turizm sezonu kapsamında turizm işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildiği belirtildi.
Denetimlerin, rutin kontrol planı, ihbar, şüphe ve şikayetler neticesinde belli aralıklarla yapıldığı aktarılan açıklamada, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney
'in talimatlarıyla denetimlerin sıklaştırıldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Bu denetimlerle Ünyeyi turizm yönüyle temsil eden, dolaylı olarak da ilçe reklamını yapan turizm işletmelerinin denetimleriyle birlikte Türk Gıda Mevzuatına uygun güvenilir gıda üretiminin sağlanması, gıda iş yerlerinin teknik ve hijyenik koşullarının geliştirilmesi ve sektör çalışanlarının bilinçlendirilmesi yönüyle kalite standartlarının yükseltilmesi dolayısıyla ilçe turizmine olumlu dönüşlerin sağlanması hedeflenmektedir." ifadesi kullanıldı.