Ünye'de üreticilere fındıkta ilaçlama eğitimi verildi - Son Dakika

Ünye ilçesinde fındık üreticilerine ilaçlama eğitimi düzenlendi.

Ünye Ziraat Odası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve bir fındık firması iş birliğiyle fındıkta doğru ilaçlama yöntemlerinin anlatılması amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım, odanın toplantı salonundaki programda, bitki koruma ürünlerinin uygulanmasıyla ilgili üreticilere eğitim verdiklerini söyledi.

Kaliteli ve verimli ürün elde etmek için ilaçlamanın önemli olduğunu belirten Yıldırım, "Bitki koruma ürünleri her ne kadar zirai ilaç olarak geçse de bunların kullanımında çok dikkat edilmesi gereken hususlar var. İlaçları hazırlarken, atılması esnasında ve atıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken konular var. Eğitimler doğrultusunda atacağımız ilaçlarla ürünlerimizin verimli olmasını diliyorum." dedi.

Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman ise üreticilere TARSİM tarım sigortalarını yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Gamze Kuru, ilaçların kullanımı ve dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Eğitimin ardından sertifika verilen üreticilere, firma tarafından tulum, maske ve eldivenden oluşan ilaçlama ekipmanları hediye edildi.