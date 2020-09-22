Ünye'de üreticilere organik tarım eğitimi verildi - Son Dakika

Ünye ilçesinde üreticilere yönelik organik tarım eğitimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ünye Ziraat Odasının desteğiyle "Fındıkta Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Ziraat Odasının konferans salonundaki programda, yüksek ziraat mühendisi Enver Çam tarafından üreticiler bilgilendirdi.

Organik tarım ve sertifikasyon aşamaları ile ilgili sunum yapan Çam, üreticilerin sorularını da yanıtladı.

Çam, organik ürün kalitesinin kontrol ve sertifikasyon kuruluşunca garanti altına alındığını, herhangi bir kimyasal kalıntı içermeyen güvenli, sağlıklı, kaliteli ürün olduğunu belirterek, "Tüketicilerimizin bu konuda pazarlarda dikkatli olması gerekiyor. Bir ürünün organik olup olmadığını anlamak için mutlaka etiketinde organik ürün logosu olup olmadığına ve satıcıda bulunması gereken organik ürün sertifikası kontrol edilmelidir." dedi.

Eğitimde ayrıca, organik tarım yapan üreticilere sağlanan devlet desteklerine ilişkin bilgi verildi.