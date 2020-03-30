Ünye'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki kişinin üzerinde yapılan aramada 28 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce durumundan şüphelenilen park halindeki bir araçta bulunan 2 şüpheli şahsın üzerilerinde ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 28 adet ecstasy hap maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU