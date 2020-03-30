Ünye'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Ünye'de uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki kişinin üzerinde yapılan aramada 28 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki kişinin üzerinde yapılan aramada 28 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce durumundan şüphelenilen park halindeki bir araçta bulunan 2 şüpheli şahsın üzerilerinde ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 28 adet ecstasy hap maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
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