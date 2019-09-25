Son Dakika Haberleri: Ünye'de VERBİS semineri
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Ünye'de VERBİS semineri

2 saat önce

Ünye ilçesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hakkında seminer düzenlendi.

Ünye'de VERBİS semineri, System.String[]

Ünye ilçesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hakkında seminer düzenlendi.


Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Ünye Ticaret Borsası işbirliğiyle odaların üyelerine yönelik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS sistemi hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

TQNet Kalite Sertifikasyon Hizmetleri ve Bilgi Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi Eğitmeni Coşkun Özel, TSO Konferans Salonu'ndaki seminerde, kanunla getirilen yükümlülükleri anlattı.

Özel, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla eğitim düzenlediklerini belirtti.

Özel, 30 Eylül'ün, VERBİS sistemine kayıt için son tarih olduğunu ifade etti.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından eğitim sona erdi.

Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:38 Kaynak: AA
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