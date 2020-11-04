Ünye'de yaralı doğan koruma altına alındı - Son Dakika

Ünye ilçesinde yaralı olarak bulunan doğan koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Sahilköy Mahallesi'nde, Serdar Muslu tarafından yaralı halde bulunan doğan, ihbar üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğine teslim edildi.

Ünye Şefi Saygın Yıldırım tarafından teslim alınan kuş, tedavisi yapılmak üzere veteriner hekime götürüldü.

Koruma altına alınan doğanın, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı kaydedildi.