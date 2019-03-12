Ünye'de Yeni Yol İçin Yıkım Çalışmaları Başladı
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde trafik yükünü azaltmak adına alternatif yol çalışmaları devam ediyor.
Ordu
'nun Ünye
ilçesinde trafik yükünü azaltmak adına alternatif yol çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Tabakhane Deresi batı yakasında planlanan ikinci bulvar yolunda kamulaştırma işlemleri tamamlanan binalarda yıkım işlemleri sürüyor.
Tabakhane Deresi doğu yakasında hizmete sunulan alternatif güzergahla birlikte Niksar
yolunda trafik yükü önemli ölçüde hafiflerken, batı yakasında planlanan güzergahta kamulaştırılan binaların yıkım işlemine başlandı.
Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar
Sezgül, yeni bulvar hattı kapsamında istimlaki gerçekleştirilen binaların yıkım çalışmalarına başlandığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde bir binanın yıkım işlemlerini gerçekleştirmiştik. Şimdi güzergah üzerinde bulunan bir diğer binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde Bayramca Köprüsü'nün ilerisinde istimlaki tamamlanmış olan bir binamız daha var ve oranın da yıkım işlemlerini gerçekleştireceğiz. Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk etapsa sahilden Bayramca Köprüsü'ne kadar olan kısmı asfaltlamak sureti ile trafiği önemli ölçüde rahatlatmış olacağız" dedi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:59 Kaynak: İHA
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