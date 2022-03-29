Ünye'de Yunus Emre Tema Parkı çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Ünye'de Yunus Emre Tema Parkı çalışması başlatıldı

29.03.2022 17:01
Ünye'de Yunus Emre Tema Parkı çalışması başlatıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Yunus Emre Tema Parkı çalışması başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Yunus Emre Tema Parkı çalışması başlatıldı.

Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan, İskele mevkisinde inşasına başlanan parkta gazetecilere, park çalışmasının kısa zamanda bitirilerek hizmete açılacağını söyledi.

???????Argan, şunları kaydetti:

"İskele girişindeki alanda Yunus Emre Tema Parkı çalışması başlatıldı. Yunus Emre'nin heykelinin yeni yeri belirlendi, bu alana taşınıyor. Park alanına şehir mobilyaları konulacak ve oturma bankları yerleştirilecek. Ünye'de Yunus Emre'yi anlatan, ayrıca Yunus Emre'nin şiirlerinden örneklerin yer alacağı Ünye taşına yazılmış kitabeler alan içerisine konulacak. Şehrimizin çok önemli değerlerinden tarihi acı suyumuzun da burada içilmesini sağlamak üzere uygun mimaride çeşme yapılacak."

Ayrıca ruha dinginlik veren ney musikisinin burada 24 saat dinlenebileceğini dile getiren Argan, bu alanın, Yunus Emre'nin uhrevi atmosferinde ücretsiz, baştan sona herkesin gezebildiği, oturup dinlenebildiği bir alan olacağını sözlerine ekledi.

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Yunus Emre, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ünye'de Yunus Emre Tema Parkı çalışması başlatıldı - Son Dakika


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