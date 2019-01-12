Ünye'de Zabıta Müdürlüğünün Çalışmaları

Ünye Belediyesi Zabıta
Müdürlüğünün geçen yıl bin 374 şikayet aldığı, denetimlerde de 432 idari yaptırım uyguladığı bildirildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal
Mehel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre görevinin başında olduğunu söyledi.
İlçenin 85 mahallesinde hizmet verdiklerini dile getiren Mehel, "Sorumluluk sahamızda 18'i merkezde, 8'i beldeden mahalleye dönüşmüş, 59'u merkez dışı olmak üzere 85 mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelere bağlı 115 küme evleri, 44 cadde ve bin 179 sokak görev ve sorumluluk sahamızda bulunmaktadır. Halkın, esnafın huzuru ve güvenliği için çalışıp usulsüzlüklerin karşısında olduk." dedi.
Zabıta Müdürlüğünün geçen yıl bin 374 şikayet aldığını aktaran Mehel, "Müdürlüğümüze dilekçe, resmi yazı, telefon ve şahsi beyanla bin 374 adet şikayet ve talep gelmiş olup yerinde ve zamanında müdahale edilmiştir. Belediye emir ve yasaklarına aykırı davranma ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 57 bin 114 lira tutarında 432 idari yaptırım uygulaması gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.
Mehel, söz konusu birimin önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da aktif olarak vatandaşların hizmetinde bulunacağını kaydetti.