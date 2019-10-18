Ünye Devlet Hastanesi'nin faaliyetleri

Ünye Devlet Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Tamer Kutlu, "Amacımız Ünye halkına hizmet etmek. Hasta memnuniyetini maksimuma çıkartmak istiyorum." dedi.



Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Ekim'de göreve başladığını anımsatarak, "Ünye Devlet Hastanesi, başhekim olarak görev yerim oldu. Bu görevi en iyi şekilde yapmak için elimden geleni yapacağım. Burada olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Göreve başladığı ilk gün itibariyle birim ve poliklinikleri ziyaret ettiğini anlatan Kutlu, "Ünye Devlet Hastanesi çok güzel yapılmış, çok büyük bir hizmet binası. Ünye'ye ve bölgeye layık bir hastane. Bundan sonra bizim yapmamız gereken bu güzel hastaneyi hizmet için en iyi şekilde çalışma şartlarına sahip olmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kutlu, hastanede personel eksiğinin tamamlanması için planlama yapacaklarını belirterek, "Hastanemizde personel eksiği olabilir. Personel eksiğimizi Sağlık Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızdan isteyeceğiz. Eksik branşlardaki doktorlarımızın tamamlanması için çaba sarf edeceğiz. Amacımız Ünye halkına hizmet etmek. Hasta memnuniyetini maksimuma çıkartmak istiyorum. Hizmet için buradayım, burada olmaktan da çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.