Ünye Gençlik Merkezi'nde tenis kortu ve okçuluk sahası yapılıyor - Son Dakika

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Gençlik Merkezi'nde tenis kortu ile okçuluk sahası yapıldığını belirtti.

Kaymakam Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ile Ünye Gençlik Merkezi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Güney, 2 yıl önce hizmete giren gençlik merkezinde arsayla ilgili problem, eksiklikler ve ödenek sıkıntısı nedeniyle çevre düzenlemesi peyzaj çalışmalarının yeni yapılabildiğini söyledi.

Güney, gençlik merkezinin bulunduğu alana açık hava okçuluk sahası ve tenis kortu da yapıldığını anlatarak, "Ünye Kapalı Spor Salonu'nun yeterli olmaması nedeniyle gençlik merkezimize açık alanda okçuluk sporu için yer ayrıldı. Okçuluk sporcularımız çalışmalarını burada yapacaklar. Yine Cevizdere Tesisleri'nde bulunan tenis kortumuz ulaşılabilir yerde değildi. Gençlik merkezimizde tenis kortumuz yapılıyor. Bu sportif hizmetleri gençlik merkezimizde sunacağız." dedi.

Yapılan çalışmaların gençlere hayırlı olmasını dileyen Güney, emeği geçenlere de teşekkür etti.

Gençlik merkezine ulaşımda yaşanan eksiklerin giderileceğine işaret eden Güney, "İlçemizde toplu taşıma araçlarının güzergahı gençlik merkezimizi de kapsayacak, iki dolmuş hattımız gençlik merkezimizden geçecek. Bu çalışmaları 2 yılda tamamlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Belediye Başkan Tavlı ise gençlere hizmet veren Ünye Gençlik Merkezi'ndeki sportif çalışmaların başarılar getirmesini temenni etti.