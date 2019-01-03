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Ünye Halk Eğitim Er Meydanında Derece Yaptı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan güreş kursunda eğitim gören sporcular dereceyle döndü.

Ünye Halk Eğitim Er Meydanında Derece Yaptı, System.String[]
Ordu'nun Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan güreş kursunda eğitim gören sporcular dereceyle döndü.

Ordu'da yapılan il Birinciliği müsabakalarına 28 takım katılırken Halk Eğitimin sporcuları takım olarak üçüncülük elde etti. Beden Eğitimi Öğretmenleri Hakan Er ve Mustafa Con'un antrenörlüğünde müsabakalara hazırlanan sporculardan altısı ilk üçe girdi. Sporculardan Emirhan Ergün en centilmen sporcu unvanı alırken, Batuhan Keskin ikinci, Fatih Çoban üçüncü, Serkan Bektaş üçüncü, Murat Tombaş üçüncü, Eyüp Kocakoç üçüncü ve Mert Güney üçüncü oldu. Bu sporcular aynı zamanda Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Sporcuların başarısından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdoğan, "İnşallah bu bir başlangıç. Elde edilen başarı hiçte küçük değil. Bu kadar takımın arasından gençler kategorisinde takım olarak aldığınız üçüncülük başarısı güzel. Sporcu öğrencilerin ve antrenörlerin büyük gayreti ile kurum olarak bizim ve okul yönetiminin destekleriyle güzel işler yaptınız. Bir işi yapmak için hedef koymanız yeterlidir. Ben sizlerin milli takıma kadar yükseleceğine inanıyorum. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yönetimine de teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun" dedi.

Sporcuların gönüllü olarak ve severek antrenmanlara katıldığını ifade eden Beden Eğitimi Öğretmenleri Mustafa Con Er, "Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Öğrencilerimizin güreşi kendilerinin istemeleri başarıyı getirdi. Çünkü karşılarında seçilmiş sporcular vardı. Katılımın çok olmasına rağmen aldığımız derece iyi bir derecedir. Biz bu sporcularımızla Türkiye şampiyonasına gitmeyi istiyoruz" diye konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:35 Kaynak: İHA

Ordu, Ünye, Spor
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