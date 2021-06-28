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Ünye Belediyesi, İlçeye 60 Kişi Kapasiteli Huzurevi Yapacak - Son Dakika

Ünye Belediyesi, İlçeye 60 Kişi Kapasiteli Huzurevi Yapacak

28.06.2021 13:37
Ünye Belediyesi, İlçeye 60 Kişi Kapasiteli Huzurevi Yapacak, System.String[]

Ünye Belediyesi tarafından yaptırılacak olan 60 yataklı Huzurevi için, Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Ünye Belediye Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Ünye Belediyesi tarafından yaptırılacak olan 60 yataklı Huzurevi için, Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Ünye Belediye Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Ordu Valisi Tuncay Sonel, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Çok kıymetli, başarılı, çalışkan bir belediye başkanımız var Allah razı olsun. İnşallah bu huzurevi hem Ünye'mize, hem Ordu'muza hem orada kalacak olan büyüklerimize hayırlar getirsin. " derken, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçeye böyle önemli bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ünye Belediyesi'nin, ilçeye kazandıracağı Huzurevi için Ordu Valiliği'nde işbirliği protokolü imzalandı

Valilik Makamında imzalanan işbirliği protokolüne, Vali Tuncay Sonel, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan katıldı.

Protokol imza töreni öncesinde Ünye ilçemize yapılacak olan 60 kişi kapasiteli Huzurevi hakkında Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından Vali Tuncay Sonel'e bilgiler verildi.

Huzurevi yapım protokolü imza programında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi en ücra köşedeki kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceklerini ifade ederek, Ünye ilçesine bu kapsamda modern bir huzurevi kazandırılacağını söyledi.

-"Başarılı, çalışkan bir belediye başkanımız var"-

Yapılacak olan huzurevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Sonel, "Çok kıymetli, başarılı, çalışkan bir belediye başkanımız var Allah razı olsun. Ünye'de güzel bir birliktelik var. İnşallah bu huzurevi hem Ünye'mize, hem Ordu'muza hem orada kalacak olan büyüklerimize hayırlar getirsin. Ordu Ailesi olarak, 19 ilçemizde böylesine hayırlı işlerin Allah'a şükür devamı geliyor. Arsayı tahsis eden hayırseverlerimizi tebrik ediyorum, Allah razı olsun onlardan. " diye konuştu.

-"İlçemize önemli bir hizmet kazandırıyoruz"-

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise Ünye ilçesine önemli bir hizmeti kazandırmanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi.

"Tabiki bu hizmeti kazandırmak önemli olduğu kadar, Sayın Cumhurbaşkanımız, büyüklerimizin, kıymetlerimizin, değerlerimizin, çınarlarımızın aslında ailelerinin yanında tabi ki ömürlerini tamamlamaları noktasında hem ailelerine destek vermektedir, hem bununla ilgili ciddi yardımlar sağlayarak alanlar açmaktadır. Ama herhangi bir sıkıntı yaşandığında, ailede bir problem olduğunda kıymetli büyüklerimiz, değerlerimizi sıkıntı yaşamasın diye inşallah biz de Ünye'de yaklaşık 8 bin m2 alan üzerinde inşallah Mehmet Çağatay Güven ve Zerrin Esensoy kardeşimizin de bağışladıkları bu arazi üzerinde hemşerilerimizin ihtiyaç hasıl olduğunda rahatlıkla ömürlerini geçirebilmeleri bir mekanı kazandırmak için yola çıkıyoruz. Burada emeği geçen Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Şimdiden ilçemize inşallah hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu attığımız imzalar neticesinde inşallah temelini atmayı ve tamamlamayı da Mevla'm hep birlikte nasip etsin. "

Konuşmaların ardından Vali Tuncay Sonel, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve Ordu Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık tarafından 8 bin m2 alan üzerine inşa edilecek olan Huzurevi projesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Ünye İlçesi Gölevi Mahallesinde bulunan 7. 880 m2 yüzölçümü olan arsa üzerine en az 20 adedinin tek kişilik geri kalanların da en 2 kişilik odalardan oluşmak üzere 60 kapasiteli bir adet Huzurevi yapılarak 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında korunmaya ve bakıma muhtaç yaşlıların kullanımı amacıyla Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne devredilecek.

Ünye Belediyesi, İlçeye 60 Kişi Kapasiteli Huzurevi Yapacak
Ünye Belediyesi, İlçeye 60 Kişi Kapasiteli Huzurevi Yapacak
Ünye Belediyesi, İlçeye 60 Kişi Kapasiteli Huzurevi Yapacak

Belediye Başkanlığı, Hüseyin Tavlı, Huzurevi, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Yaşam Ünye Belediyesi, İlçeye 60 Kişi Kapasiteli Huzurevi Yapacak - Son Dakika


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