Ünye Kalesi'nin dehlizleri gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünye Kalesi'nin dehlizleri gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika

Ünye Kalesi'nin dehlizleri gün yüzüne çıkıyor

7 saat önce

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Kalesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ünye Kalesi'nin dehlizleri gün yüzüne çıkıyor, System.String[]

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Kalesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Tavlı, kalenin ilçe turizminde en önemli destinasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Tavlı, Ünye Kalesi'nin Karadeniz Bölgesi'nin önemli kalelerinden biri olduğunu ifade ederek, kalenin, restorasyon çalışmasının tamamlanması ve dehlizlerin açılmasıyla tarihi değerinin ortaya çıkacağını belirtti.

Kalede dehliz çalışmasına başladıklarını kaydeden Tavlı, Kültür ve Turizm Bakanlığının kalede birinci ve ikinci etap saha yüzeyindeki restorasyon çalışmalarını tamamladığını, bu yıl içinde üçüncü etap ihalesinin yapılacağını aktardı.

Tavlı, Ünye Kalesi'nde iki dehliz olduğuna işaret ederek, "Dehlizlerin açılması ve temizlenmesiyle ilgili 2019 aralık sonunda 1 milyon 9 bin 320 liraya ihale yapıldı. Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yüzde 60'ı, Ünye Belediyesi tarafından yüzde 40'ı karşılanıyor. İhaleyi alan firmayla ocak ayında iş sözleşmesi imzalandı." diye konuştu.

Ordu Müze Müdürlüğü arkeologlarının kontrol ve denetiminde dehlizlerin temizlenme çalışmalarına başlandığını anlatan Tavlı, şunları söyledi:

"Dehlizlerin açılması çalışmasında Hitit Üniversitesi arkeolog hocaları ile koordinasyon içerisinde her türlü bulguyu değerlendirmek üzere istişare ve ortak çalışma yürüteceğiz. Ordu Valiliği ve Ünye Belediyesi işbirliği ile dehlizlerin açılması sonucu ortaya çıkarılacak yeni alanlar ve tarihi eserler, Ünye'mizin turizmine önemli katkılar sağlayacak."

Tavlı, ocak ayında başlayan dehlizlerin açılması ve temizlenmesiyle ilgili çalışmanın yapım süresinin 300 gün olduğunu, bu süre zarfında güvenlik açısından kalenin ziyarete kapalı olacağını sözlerine ekledi.

Hüseyin Tavlı, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:26 Kaynak: AA
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