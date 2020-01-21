"Ünye Kenti Kültürel Mirası, UNESCO Dünya Mirası ve Ünye Kalesi Çalıştayı" düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, "Ünye Miraslığından Dünya Miraslığına Yolculuk" projesi kapsamında "Ünye Kenti Kültürel Mirası, UNESCO Dünya Mirası ve Ünye Kalesi Çalıştayı" düzenledi.

Ünye Belediyesi'nce, ilçenin tarihi, kültürel değerleri ve kalesiyle UNESCO listesinde yer alması amacıyla gerçekleştirilen çalıştayın açılış programı ve ilk gün oturumu gerçekleştirildi.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, düzenlenen çalıştayla Ünye'nin kültürel mirasının bilimsel verilerle ortaya konulması ve Ünye Kalesi'nin UNESCO tarih mirası içerisinde yer alabilmesinin önünün açılacağını kaydetti..

Güney, Ünye'nin Anadolu'nun birçok noktası gibi son derece derin ve kadim bir tarih ve kültürel birikime sahip olduğunu belirterek, "Bu anlamda Ünye kent kültürünün, kent bilincinin birçok ile ve ilçeye göre üst seviyede olduğu bir ilçe. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştay da bunun en somut göstergelerinden biri." şeklinde konuştu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı de çalıştayla Ünye'nin UNESCO Kültürel Miras listesine girmesi için önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Ünye Belediyesi Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Yüksek Mimar Ayşe Ümmühan Fidan Argan da ilçenin tarihi, kültürel mekanları ve yapılarıyla ilgili bilgi verdi.

Çalıştaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, uzmanlar, araştırmacılar, tarihçiler ve vatandaşlar katıldı.