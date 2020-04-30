Ünye kumundan ayakkabı keçesi üretti - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Mehmet Türk, Ünye kumundan ayakkabı keçesi üreterek şimdilerde sipariş alıyor.



Ünye'de kömür satışı yapan Mehmet Türk, Ünye kumunun faydalarının insan vücuduna etkisini göstermek için kumdan ayakkabı keçesi üretti. Kumdan yatak üretilmesinin ardından ayakkabının da insan sağlığı açısından önem taşıdığına dikkat çekmek için keçe üretimine geçtiğini söyleyen Mehmet Türk, "Daha önce Ünye kumundan yatak yapıldığını ve sağlık açısından önemli olduğunu öğrendim. Ben de ayakkabı keçesini üreterek Ünye kumunu ayak sağlığına iyi olacağını düşündüm. İstanbul'daki firmayla görüşmelerin ardından üretimini gerçekleştirdim. İstanbul'a sadece bu iş için gittim ve birkaç farklı işetme ve fabrikayla görüştüm ama pek olumlu sonuç alamadım. Üretim aşamasında şu anlık İstanbul'da çalışmayı düşünüyoruz. İşleri yoluna koyduktan sonra ise bu işi memleketimize Ünye'de daha faydalı olması için açmayı planlarımız var. Şu anda talep var ama satış işlemini internet üzerinden veya büyük firmalar aracılığıyla yapacağız" dedi. - ORDU