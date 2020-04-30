Ünye kumundan ayakkabı keçesi üretti - Son Dakika

Ünye kumundan ayakkabı keçesi üretti
6 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Mehmet Türk, Ünye kumundan ayakkabı keçesi üreterek şimdilerde sipariş alıyor.
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Mehmet Türk, Ünye kumundan ayakkabı keçesi üreterek şimdilerde sipariş alıyor.
Ünye'de kömür satışı yapan Mehmet Türk, Ünye kumunun faydalarının insan vücuduna etkisini göstermek için kumdan ayakkabı keçesi üretti. Kumdan yatak üretilmesinin ardından ayakkabının da insan sağlığı açısından önem taşıdığına dikkat çekmek için keçe üretimine geçtiğini söyleyen Mehmet Türk, "Daha önce Ünye kumundan yatak yapıldığını ve sağlık açısından önemli olduğunu öğrendim. Ben de ayakkabı keçesini üreterek Ünye kumunu ayak sağlığına iyi olacağını düşündüm. İstanbul'daki firmayla görüşmelerin ardından üretimini gerçekleştirdim. İstanbul'a sadece bu iş için gittim ve birkaç farklı işetme ve fabrikayla görüştüm ama pek olumlu sonuç alamadım. Üretim aşamasında şu anlık İstanbul'da çalışmayı düşünüyoruz. İşleri yoluna koyduktan sonra ise bu işi memleketimize Ünye'de daha faydalı olması için açmayı planlarımız var. Şu anda talep var ama satış işlemini internet üzerinden veya büyük firmalar aracılığıyla yapacağız" dedi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 11:50 Kaynak: İHA
Son Dakika Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor