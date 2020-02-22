Ünye Kuyumcular Birliği Başkanı Kumaş: "2020 yılı 'altın' yılı olacak" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ünye Kuyumcular Birliği Başkanı Kumaş: '2020 yılı 'altın' yılı olacak' - Son Dakika Ekonomi

Ünye Kuyumcular Birliği Başkanı Kumaş: "2020 yılı 'altın' yılı olacak"

7 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesi Kuyumcular Birliği Başkanı Nuri Kumaş, altının güvenli bir liman olduğunu ve yatırım yapmak isteyenlerin altından ayrılmamaları gerektiğini belirterek "2020 yılı 'altın' yılı olacak" dedi.

Ünye Kuyumcular Birliği Başkanı Kumaş:

Ordu'nun Ünye ilçesi Kuyumcular Birliği Başkanı Nuri Kumaş, altının güvenli bir liman olduğunu ve yatırım yapmak isteyenlerin altından ayrılmamaları gerektiğini belirterek "2020 yılı 'altın' yılı olacak" dedi.


Ünye Kuyumcular Birliği Başkanı Nuri Kumaş, son dönemlerde altın ve dövizde meydana gelen ani dalgalanmalardan dolayı vatandaşların yatırım aracı olarak altını tercih ettiğini ifade etti. Altının son bir ayda ani yükselişleri olduğunu ifade eden Kumaş, "Şu an TL bazında olan külçe altın gramı 322'lerdedir. Çeyrek altın son 1 haftada iç piyasada yaklaşık yüzde 7 oranında yükselişe geçti. Eski parayla yarım milyon (500 lira) diyemiyoruz artı 35 diyoruz. Bugün çeyrek altın öğleye kadar 530 TL iken, öğleden sonra 535 TL oldu. Altın için her zaman yatırım yapılabilen güvenli liman adı altında demeçler verdik. Vatandaşlarımıza altından ayrılmayın, dedik. Geçen sene 2019'u yüzde 30-34 karlılık bandında kapattık. Hatta işçilikli sattığımız ürünleri alan kişiler kara geçmiş durumdalar. Altın güvenli bir limandır" dedi.


"Altın bizim milli gelirimiz"


Döviz üzerine alım satımların kısa vadede vatandaşlar tarafından tercih edilse de, uzun vadeli altın tercih edildiğini söyleyen Kumaş, "Dövizde alımlarında en çok bankalar tercih ediliyor. İnsanlar döviz aldıkları zaman güvenliğini sağlayamadıkları için bankada saklıyorlar. Dövize olan talep kısa vadededir. Uzun vadede ise altın tercih ediliyor. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz ve döviz alıp cebimize koymamalıyız. Bizim ithalatımız döviz ile yapılıyor. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Hangi parayı alıp cebinize koyarsanız o paranın sahibine faizsiz kredi vermiş oluyorsunuz. İnsanlar altından ayrılmasın, altın bizim milli gelirimiz" diye konuştu. - ORDU

Ordu, Ünye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:02 Kaynak: İHA
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