Ünye Limanı, tehlikeli madde uygunluk belgesini aldı - Son Dakika

Ünye Limanı, tehlikeli madde uygunluk belgesini aldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Karadeniz ülkelerine ve Türk cumhuriyetlerine ihracat noktasında kolaylık sağlayacak Ünye Limanı Geliştirme Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Karadeniz ülkelerine ve Türk cumhuriyetlerine ihracat noktasında kolaylık sağlayacak Ünye Limanı Geliştirme Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin


Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Limanı'nın yük çeşitliliğini artırmak için Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesini aldı. Alınan belgeyle birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesinin işletmesinde olan Ünye Limanı sahasına kimyasal tanker (sıvı dökme yük) gemilerinin girebilmesi sağlanıyor. Liman içerisine Sıvı Dökme Yük Elleçleme Tesisi de kuran Büyükşehir Belediyesi burada yük gemilerinin aktarım işlemlerini yapacak. Methanol adlı tehlikeli madde elleçlenme işlemini gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, bölgede ilk tehlikeli madde izni alan liman oldu.


Bölgenin tek tehlikeli madde izni alan limanı


Ünye Limanı'nın yük çeşitliliği ile Karadeniz'de örnek bir liman olacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Aytekin Başköy, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından işletilen Ünye Limanı Tesislerinde Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesini almış bulunmaktayız. Bu belgeyle birlikte Ünye Limanı bölgemizin tek tehlikeli madde izni almış limanı oldu. Belgemizin kapsamı gereği tehlikeli madde taşıyan gemilere limanımızda hizmet vermeye başladık. Sıvı dökme yük gemilerinin limanımıza girmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. İlk çalışmamız olan Çamsan Ordu Firmasına ait methanol tehlikeli maddesi elleçlemesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra da tehlikeli maddelerle alakalı ek ilave yükleri limanımıza alacağız. Bununla ilgili de kapasite artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Limanımız bundan böyle yük çeşitliliği ile Karadeniz'de örnek liman haline gelecektir" dedi. - ORDU

Karadeniz, Ordu, Ünye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ünye Limanı, tehlikeli madde uygunluk belgesini aldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:40 Türkiye'den "Yeniköy Kasabı" denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 12:18 Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:25 Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:31 Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 09:09 Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek 08:40 Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
00:37
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
00:00
Halil Altıntop, Bayer Münih'in U16 takımının yardımcı antrenörü oldu
22:15
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
47 yaşındaki Javier Zanetti, fit görüntüsüyle gençlere taş çıkartıyor
21:47
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 02:29:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünye Limanı, tehlikeli madde uygunluk belgesini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]