Ünye'nin Gece Kartalları Görevde
20 dakika önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 12 bekçi ilçenin 25 mahallesinde göreve başladı.
Ordu
'nun Ünye
ilçesinde hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 12 bekçi ilçenin 25 mahallesinde göreve başladı.
Bekçilerle bir araya gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu
, bekçilerle tek tek tokalaştı. Beş akşamdır sokağa çıkan bekçilere görevlerinde başarılar dileyen Emniyet Müdürü Aksu, "Şu an 12 bekçimiz görevlerine başladılar. Polis
mahalline ait olan 25 mahallemizde görevlerini icra edeceklerdir. Mahallelerdeki vatandaşların huzuru, asayişi, canı, malı ve bekçilerimize emanettir. Önümüzdeki günlerde bekçi sayımız 20 kişi olacaktır" dedi.
Bekçiler akşam 21 ile sabah 5 saatleri arasında görev yapacak. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:08 Kaynak: İHA
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