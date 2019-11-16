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Ünye OSB'de kamulaştırma tamam, sıra ihalede

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen kahvaltı programında konuşan Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, "Organize Sanayi Bölgesinin(OSB) kamulaştırmasını tamamladık.

Ünye OSB'de kamulaştırma tamam, sıra ihalede, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen kahvaltı programında konuşan Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, "Organize Sanayi Bölgesinin(OSB) kamulaştırmasını tamamladık. Şimdi sıra alt yapı ihalesinde" dedi.


Toplantıda konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye OSB'de geline son noktayı değerlendirdi. Kaymakam Güney, "OSB'nin kamulaştırma işlemini bitirdik. Şu anda yapmış olduğumuz OSB imar taslak çalışması, plan çalışması Ankara'ya sunuldu. Ankara'dan teknik ekip şuanda Ünye'de inceleme yapıyor. Birkaç güne rapor sunulacak ve bizler on gün sonra imar planımızın onaylanmış şekli ile müteşebbislerimize tapusunu aldığımız yerlerin tahsisini gerçekleştireceğiz. Daha sonraki işlemler ise 3 aylık alt yapı projesi hazırlanacak, alt yapı yapım ihalesine çıkılacak. Şunu belirteyim biz işi hızlandırmak adına yer tahsisini gerçekleştirdikten sonra alt yapısını oluşturabilen firmalar 1 ay sonra binalarının temellerini atabilirler. Bu noktada bir engel kalmamış durumda. Ünye ciddi bir potansiyeli içinde barındırıyor. Bu potansiyel dinamik noktasında bir eşik aşıldığında diğer eşikleri birileri engellemeye çalışsa da artık kimse tutamaz" diye konuştu.


Programa ayrıca Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürol Özcüre, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu ile oda başkanları ve iş adamları katıldı. - ORDU

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
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