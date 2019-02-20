Son Dakika Haberleri: Ünye Osb İçin 5 Milyon Lira

Ünye Osb İçin 5 Milyon Lira

19 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesi Killik mevkisindeki yaklaşık 56 hektar arazi üzerine inşa edilecek olan Ünye Organize Sanayi Bölgesi(OSB) için 5 milyon lira kamulaştırma ödeneği sağlandı.

Ünye Osb İçin 5 Milyon Lira, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesi Killik mevkisindeki yaklaşık 56 hektar arazi üzerine inşa edilecek olan Ünye Organize Sanayi Bölgesi(OSB) için 5 milyon lira kamulaştırma ödeneği sağlandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ünye Organize Sanayi Bölgesi inşa edilmesi için Killik mevkisinde kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesinin kamulaştırılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un sürekli gündeme getirmesi, Ünyeli olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın girişimleri sonrasında Killik mevkisinde 56 hektar arazide kamulaştırma için karar verilen 17 parsel içindeki 420 bin 987 metrekare arazinin kamulaştırılması için 5 milyon lira kamulaştırma ödeneği sağlandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ünye OSB için müjde verdi. Bakan Varank açıklamasında, "Yıllardır çözülemeyen meseleleri çözüyor, üreten Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Ünye Organize Sanayi Bölgesi için gereken 5 milyon TL'lik kamulaştırma bedelini bakanlık olarak tahakkuk ettirdik. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ordu-Ünyeli Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da Bakan Varank'ın bu açıklamasına teşekkür ederek, "Bölgemizin üretimi, istihdamı ve geleceği için çok önemli ve tarihi bir eşik Cumhurbaşkanımızın talimatları ve himayenizle aşılmış oldu Bakanım. Müteşekkiriz" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:02 Kaynak: İHA

Ordu, OSB, Ünye, Ekonomi
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