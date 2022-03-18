"Ünye, Peygamberini Okuyor" projesi tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Ünye, Peygamberini Okuyor" projesi tanıtıldı

18.03.2022 15:13
"Ünye, Peygamberini Okuyor" projesi tanıtıldı

Ünye Müftülüğü tarafından "Ünye Peygamberini Okuyor" projesi tanıtım programı düzenledi.

Ünye Müftülüğü tarafından "Ünye Peygamberini Okuyor" projesi tanıtım programı düzenledi.

Ünye Müftülüğü ilçedeki kurum ve kuruluşların desteğiyle, Peygamberimizi anlamak ve anlatmak amacıyla "Ünye Peygamberini Okuyor" projesi başlattı.

Ünye Belediyesi Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde projeye ilişkin düzenlenen tanıtım programı, Kuran'ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Programa katılan Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek, Kuran'ı Kerim'deki ilk emrin "oku" olduğunu hatırlatarak, "İfade etmeye çalıştığımız üzere son kitabın ilk emri olan "oku" kelimesidir. Mefulünü belirtmez Allah. Neden okuyacağına kullar karar versin ister. Allah namazlarda okumayı farz kıldı. Birisi okumazsa ibadet olmaz. Okumak ibadettir. Okumak anlamayı da beraberinde getirir." dedi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş, Peygamberimizin hayatını öğrenmek ve onun hayatını örnek almak için böyle bir proje başlattıklarını belirterek, "Kurumlarımız arasında birlik beraberlik anlamında ortak paydamız olan peygamberimizi öğrenelim, anlayalım ve onun hayatını kendimize örnek alalım diyerek bir çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, ilahi dinletisi ile sona erdi.

YORUMLAR
500
Ordu'da okul bahçesinde drift yapan 3 kişiye 27 bin 375 lira ceza Ordu'da okul bahçesinde drift yapan 3 kişiye 27 bin 375 lira ceza

Ünye Belediyesi, Kuran-ı Kerim, Hisarcık, Ünye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ünye, Peygamberini Okuyor' projesi tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Sancaktepe'de korkutan kaza! Ters yöne giren tır ile İETT otobüsü çarpıştı
15:14 Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı: Tanesi 520 TL'den satılacak!
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
15:10 Muazzez Abacı'dan "alzheimer" iddialarına videolu yanıt: Allahıma şükür çok iyiyim!
14:55 Rus askerleri Putin'e tepki gösterdi: Böyle giderse ayaklanacağız
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin Anma Töreni'nde sancağı öpüp başına koydu
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri netleşti! İlk maçlar 5-6 Nisan'da
14:03 Ukraynalı kadınlar bu bebekleri başka aileler için doğurdu! Şimdi ne taşıyıcı anneleri yanında ne de öz anneleri!
14:03 Bayraktar'dan duygulandıran Çanakkale Zaferi paylaşımı! SİHA tarafından çekilen fotoğrafa beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 15:25:54. #1.13#
SON DAKİKA: "Ünye, Peygamberini Okuyor" projesi tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement