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Ünye'ye, 5 Yeni Spor Tesisi - Son Dakika

Ünye'ye, 5 Yeni Spor Tesisi

03.06.2021 21:21
Ünye'ye, 5 Yeni Spor Tesisi, System.String[]

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalanan Ordu İli Gençlik ve Spor Yatırımlarının protokolünün Ankara'da düzenlenen imza törenine katıldı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalanan Ordu İli Gençlik ve Spor Yatırımlarının protokolünün Ankara'da düzenlenen imza törenine katıldı. Protokol çerçevesinde Ünye İlçesi'ne 5 yeni spor tesisi kazandırılırken, Başkan Tavlı, Ünye'ye değer katacak olan tesislerin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ordu İli Gençlik ve Spor Yatırımlarının protokolü kapsamında Ünye'ye 5 yeni spor tesisi yapılacak.

-Hayırlı olsun Ünye! -

Protokol Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın da katılımıyla Ankara'da imzalanırken konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Tavlı, şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalanan Ordu İli Gençlik ve Spor Yatırımlarının protokolünün Ankara'da düzenlenen imza törenine katıldık. Yapılan protokolle Gölevi Mahallemize Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Atatürk Mahallemize Halı Saha ve Basketbol Sahası, Yüceler Yusuf Bahri Proje İmam Hatip Lisesi Bahçesine Halı Saha, Pelitliyatak Mahallemize Kapalı Halı Saha ve Fatih Mahallemize Halı Saha kazandırdık. Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Ünye'mize değer katacak projeler için hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Ayrıca ilçemiz gençliğine ve sporuna katkı sağlayacak bu önemli yatırımların Ünye'mize kazandırılması için büyük emekleri olan Ordu Valimiz Sn. Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Milletvekillerimiz Sn. Şenel Yediyıldız, Sn. Ergün Taşçı ve Sn. Metin Gündoğdu, AK Parti İl Başkanımız Sn. Halit Tomakin'e, yatırımların ilçemize kazandırılması için bizlerle birlikte mücadele eden AK Parti İlçe Başkanımız Sn. Kenan Selim Argan, Kadın Kolları Başkanımız Sn. Neşe Akgül Tiyaloğlu ve Gençlik Kolları Başkanımız Sn. Abdulkadir Demir ile tüm emeği geçenlere ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Ünye'mize hayırlı olsun. "

Ünye'ye, 5 Yeni Spor Tesisi

Mehmet Kasapoğlu, Ankara, Ordu, Ünye, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Ünye'ye, 5 Yeni Spor Tesisi - Son Dakika


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