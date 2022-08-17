"Alımlarda nem oranı yüzde 6'yı geçmemeli. Çürük oranı yüzde 3, yabancı madde ise binde 1'i geçmemeli. Bunlar TMO'nun keskin kriterleri. Üreticilerimiz bu kriterleri iyi analiz etmeli. Üreticimiz fındığını iyi şekilde hasat edip, iyi harmanlayıp, iyi seçtikten sonra TMO'ya yönlenmeli. TMO'nun alım kriterleri makul seviyelerde."

Sarıkahraman, oda binasında yaptığı açıklamada, TMO'nun Ordu genelinde 10 noktada alım gerçekleştireceğini, Ünye, Fatsa ve Altınordu 'daki alım noktalarının ise 22 Ağustos'ta faaliyete başlayacağını belirtti.

Kaynak: AA

Ünye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fındık üreticilerine hasat ve kurutma işlemini dikkatli yapmaları uyarısı - Son Dakika

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