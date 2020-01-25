Ünyeliler Elazığ'a duyarsız kalmadı - Son Dakika
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Ünyeliler Elazığ'a duyarsız kalmadı

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice'de ilçesinde dün akşam saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğünde yaşanılan deprem sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu yardım kampanyasına Ünye ilçesindeki vatandaşlar da duyarsız kalmadı.

Ünyeliler Elazığ'a duyarsız kalmadı, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice'de ilçesinde dün akşam saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğünde yaşanılan deprem sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu yardım kampanyasına Ünye ilçesindeki vatandaşlar da duyarsız kalmadı.


Dün akşam meydana gelen deprem sonrası başlatılan yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Ünyeli vatandaşlar, Elazığ'da yaşayanlara yardım için seferber oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye hizmet binasına akın eden yüzlerce kişi dün gece geç saatlerden gün ışıyıncaya kadar malzeme getirirken, bazı vatandaşlar ise aileleriyle beraber yardım kampanyasına destek oldu.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in sosyal medyadan yaptığı çağrıya kimsenin kayıtsız kalmadığını ifade eden Ünye Hizmet Binası Özel Kalem Müdürü Erkan Koç, "Dün akşam Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla Ordu genelinde bir yardım kampanyası başlatıldı. Ünyemizde de devam eden bu kampanyaya ilçe halkımız gereken hassasiyeti ve desteği sonuna kadar verdi. Dün akşam saatlerinde Ünyeliler bütün duyarlılığını göstererek gereken desteğini sonuna kadar verdi. Battaniye, kışlık giyecek, gıda yardımı ve çocuk bezi de olmak üzere bütün yapılabilecek yardımı halkımız fazlasıyla gösteriyor. Dün akşam 3 tır yardımı Elazığ'a ulaştırdık. Bu gün gelen yardımlarla beraber bir tır daha göndereceğiz. Duyarlılık için Ünyeli vatandaşlarımıza ve bütün ilçemizde olan halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


Yapılan yardımların ise devam ettiğini ifade eden Koç, "Bugün komşumuza gelen yarın bizim başımıza gelebilir. Gün milletimiz için birlik olma günüdür. Ünye bu konuda üstüne düşeni yapmış ve vatandaşlarımızda yardıma kayıtsız kalmamıştır" diyerek sözlerini tamamladı. - ORDU

Elazığ, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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