Ünzile hemşire, mesai sonrası ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor - Son Dakika
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Ünzile hemşire, mesai sonrası ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor

15.05.2022 11:15
Ünzile hemşire, mesai sonrası ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor

Bitlis Devlet Hastanesindeki "Diyabet Okulu"nda hastalara sağlık hizmeti sunan Kızılay gönüllüsü hemşire Ünzile Eren Durmaz, mesai sonrası da yardım kolisi dağıtarak ihtiyaç sahibi ailelerin gönlüne dokunuyor.

Bitlis Devlet Hastanesindeki "Diyabet Okulu"nda hastalara sağlık hizmeti sunan Kızılay gönüllüsü hemşire Ünzile Eren Durmaz, mesai sonrası da yardım kolisi dağıtarak ihtiyaç sahibi ailelerin gönlüne dokunuyor.

5 yıl önce atandığı Bitlis'te, başta Kovid-19 olmak üzere hastanenin çeşitli servis ve bölümlerinde çalışan hemşire Durmaz, şimdi de "Diyabet Okulu"nda şeker hastalarına hizmet veriyor.

Kentte 2 yıldan bu yana diyabet hastalığı konusunda yardım almak için "Diyabet Okulu"na başvuran 1500 kişiye eğitim ve belge veren Durmaz, bilgilendirici broşürler de dağıtarak hastalık konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Hastaların sağlığına kavuşması için çalışan Durmaz, 3 ay önce gönüllüsü olduğu Türk Kızılayın hazırladığı yardım kolilerini diğer arkadaşlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak hem yüzlerini güldürüyor hem de hayır dualarını alıyor.

"Onların mutluluğunu gördükçe bizim de yorgunluğumuz azalıyor"

Ünzile Eren Durmaz, AA muhabirine, mesai saatinde hastaları diyabet konusunda bilgilendirdiğini anlattı.

Hastalara 4 haftalık eğitimler sonunda broşür dağıttıklarını, eğitimi tamamlayan hastalara da diploma verdiklerini belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"2020'den bu yana 1500 hastaya eğitim ve diploma verdim. Bu hastaları 3 ayda bir kan değerlerini kontrol ettirmeleri, doktora düzenli gitmeleri, düzenli beslenme ve diyete uymaları konusunda bilgilendiriyoruz, liste almaları için diyetisyene yönlendiriyoruz. Bu şekilde hastalarımıza eğitim veriyoruz."

Aynı zamanda Kızılay gönüllüsü olduğunu ifade eden hemşire Durmaz, şunları anlattı:

"Mesai bittikten sonra yardıma muhtaç ailelere yardım kolisi götürüyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz, sıkıntılarını dinliyoruz. Elimizden geldiğince sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. İhtiyaçlarına göre hazırladığımız gıda kolileri ile giyim yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu gönüllülük esasına dayandığından manevi olarak vicdanen iç huzurumuz artıyor, bize mutluluk veriyor. Onların mutluluğunu gördükçe bizim de yorgunluğumuz azalıyor.

3 ay önce Kızılay gönüllüsü oldum. Bu sürede yaklaşık 35 ihtiyaç sahibi aileye gönüllülerle yardım ulaştırdık. Yardım yapılacağı gün şubeden bilgi veriyorlar. Ben de mesai sonrası bu faaliyete katılıyorum. Her faaliyet yaklaşık 2 saat sürüyor. Çocuklar ve kadınlar için düzenlenen etkinliklere de katıldım."

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Kızılay, Bitlis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ünzile hemşire, mesai sonrası ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor - Son Dakika


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