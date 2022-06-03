Ünzile Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: "Tüm Kadınlar Adına Şikayetçiyiz"

Haber: GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera: ADEM KARABAYIR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemleriyle ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Erdoğan'ın "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından cezalandırılması, "Cumhurbaşkanı yemini"nin ihlal edilmesi nedeniyle soruşturmaya tabi tutulması istendi. Cumhurbaşkanı'nın cinsiyetçi ve ayrımcı bir dil kullandığını belirten Yüksel, tüm kadınlar adına şikayetçi olduklarını söyledi.

İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan hakkında Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Birçok İYİ Parti ilçe teşkilatından kadınlar da bireysel olarak şikayet dilekçelerini savcılığa sundu.

Yüksel, suç duyurularının ardından beraberindeki partililerle birlikte Bakırköy Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yaptı. Yüksel, şunları söyledi:

"TÜRK KADININA HAKARETTE BULUNDUĞU İÇİN ŞİKAYET DİLEKÇEMİZİ SUNDUK: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında 1 Haziran 2022 tarihinde yaptığı konuşmada bizim burada zikretmekten ar ettiğimiz bir cümleyle Türk kadınına alenen hakaret ettiği için suç duyurusunda bulunmak için buradayız.

SAHA ÇALIŞMAMIZ OLDUĞU İÇİN ŞİKAYETİMİZİ İSTANBUL'DAN YAPTIK: Ben İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı'yım aynı zamanda da avukatım. Bireysel şikayet başvurumu yapmak için Bakırköy Adliyesi'ndeyim. Bugün İstanbul'da saha çalışmamız olduğu için suç duyurusunu burada yapmak istedik.

TEŞKİLATLAR, ÜYELER VE ÜYE OLMAYAN VATANDAŞLAR BİREYSEL OLARAK ŞİKAYETTE BULUNDU: İstanbul Teşkilatı aynı zamanda üyeler, aynı zamanda üye olmayan vatandaşlar da bu konuda dilekçelerini verdiler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cinsiyet üzerinden, kadın üzerinden hakaret içeren bir kelimeyle TBMM çatısı altında yüz binlerin, milyonların dinlediği bir dakikada böyle bir kelimeyle hakarette bulunduğu için Türk kadınları adına ve tüm kadınlar adına şikayetimizi yapmak için buradayız.

CUMHURBAŞKANI'NIN BULUNDUĞU MAKAM AYRIMCILIK MAKAMI DEĞİLDİR: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu makam ayrımcılık makamı değildir. Herkesi kucaklayan makamdır. Cumhurbaşkanı, bu söylemle Anayasamızın 103'üncü maddesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Yemini'ni de ihlal etmiştir. Çünkü Cumhurbaşkanımız herkesi kucaklamak durumundadır. Tepkimiz cinsiyet üzerinden, kadın cinsiyet üzerinden yapılan hakarete karşıdır. Şikayet dilekçemizi Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunduk. Biz yargının tarafsızlığına, bağımsızlığına inanıyoruz. Hukukçularımız, savcılarımız gerekli araştırmaları yaparak, eksiksiz tamamlayarak, hakareti yapanın siyasi kimliğinin de etkisinde kalmayacağına inanarak soruşturmayı tamamlayacağına inanıyoruz. ve biz bu işin takipçisi olacağımıza da kamuoyuna ve tüm kadınlarımıza söz veriyoruz.

"CUMHURBAŞKANI YEMİNİ'Nİ İHLAL ETTİ"

Dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hakaret" ve bu suçu aleni bir ortamda işlediği için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Öte yandan bu suçun "Cumhurbaşkanı Yemini"nin de ihlali niteliği olduğundan soruşturmaya tabi tutulması istendi.