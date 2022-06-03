Ünzile Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: "Tüm Kadınlar Adına Şikayetçiyiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Ünzile Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: "Tüm Kadınlar Adına Şikayetçiyiz"

03.06.2022 16:42

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemleriyle ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Erdoğan’ın “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından cezalandırılması, “Cumhurbaşkanı yemini”nin ihlal edilmesi nedeniyle soruşturmaya tabi tutulması istendi. Cumhurbaşkanı'nın cinsiyetçi ve ayrımcı bir dil kullandığını belirten Yüksel, tüm kadınlar adına şikayetçi olduklarını söyledi.

Haber: GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera: ADEM KARABAYIR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemleriyle ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Erdoğan'ın "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından cezalandırılması, "Cumhurbaşkanı yemini"nin ihlal edilmesi nedeniyle soruşturmaya tabi tutulması istendi. Cumhurbaşkanı'nın cinsiyetçi ve ayrımcı bir dil kullandığını belirten Yüksel, tüm kadınlar adına şikayetçi olduklarını söyledi.

İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan hakkında Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Birçok İYİ Parti ilçe teşkilatından kadınlar da bireysel olarak şikayet dilekçelerini savcılığa sundu.

Yüksel, suç duyurularının ardından beraberindeki partililerle birlikte Bakırköy Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yaptı. Yüksel, şunları söyledi:

"TÜRK KADININA HAKARETTE BULUNDUĞU İÇİN ŞİKAYET DİLEKÇEMİZİ SUNDUK: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında 1 Haziran 2022 tarihinde yaptığı konuşmada bizim burada zikretmekten ar ettiğimiz bir cümleyle Türk kadınına alenen hakaret ettiği için suç duyurusunda bulunmak için buradayız.

SAHA ÇALIŞMAMIZ OLDUĞU İÇİN ŞİKAYETİMİZİ İSTANBUL'DAN YAPTIK: Ben İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı'yım aynı zamanda da avukatım. Bireysel şikayet başvurumu yapmak için Bakırköy Adliyesi'ndeyim. Bugün İstanbul'da saha çalışmamız olduğu için suç duyurusunu burada yapmak istedik.

TEŞKİLATLAR, ÜYELER VE ÜYE OLMAYAN VATANDAŞLAR BİREYSEL OLARAK ŞİKAYETTE BULUNDU: İstanbul Teşkilatı aynı zamanda üyeler, aynı zamanda üye olmayan vatandaşlar da bu konuda dilekçelerini verdiler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cinsiyet üzerinden, kadın üzerinden hakaret içeren bir kelimeyle TBMM çatısı altında yüz binlerin, milyonların dinlediği bir dakikada böyle bir kelimeyle hakarette bulunduğu için Türk kadınları adına ve tüm kadınlar adına şikayetimizi yapmak için buradayız.

CUMHURBAŞKANI'NIN BULUNDUĞU MAKAM AYRIMCILIK MAKAMI DEĞİLDİR: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu makam ayrımcılık makamı değildir. Herkesi kucaklayan makamdır. Cumhurbaşkanı, bu söylemle Anayasamızın 103'üncü maddesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Yemini'ni de ihlal etmiştir. Çünkü Cumhurbaşkanımız herkesi kucaklamak durumundadır. Tepkimiz cinsiyet üzerinden, kadın cinsiyet üzerinden yapılan hakarete karşıdır. Şikayet dilekçemizi Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunduk. Biz yargının tarafsızlığına, bağımsızlığına inanıyoruz. Hukukçularımız, savcılarımız gerekli araştırmaları yaparak, eksiksiz tamamlayarak, hakareti yapanın siyasi kimliğinin de etkisinde kalmayacağına inanarak soruşturmayı tamamlayacağına inanıyoruz. ve biz bu işin takipçisi olacağımıza da kamuoyuna ve tüm kadınlarımıza söz veriyoruz.

"CUMHURBAŞKANI YEMİNİ'Nİ İHLAL ETTİ"

Dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hakaret" ve bu suçu aleni bir ortamda işlediği için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Öte yandan bu suçun "Cumhurbaşkanı Yemini"nin de ihlali niteliği olduğundan soruşturmaya tabi tutulması istendi.

Ünzile Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: Tüm Kadınlar Adına Şikayetçiyiz
Ünzile Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: Tüm Kadınlar Adına Şikayetçiyiz
Ünzile Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: Tüm Kadınlar Adına Şikayetçiyiz
Ünzile Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: Tüm Kadınlar Adına Şikayetçiyiz

YORUMLAR
500
Emine Erdoğan, 'Dünya Ortak Evimiz' yazarlarının çevre önerilerini dinledi Emine Erdoğan, 'Dünya Ortak Evimiz' yazarlarının çevre önerilerini dinledi Türkiye ile Yunanistan arasında ipler geriliyor! Miçotakis, Erdoğan'ın resti sonrası Keçi Adası'nı ziyaret edip asker denetledi Türkiye ile Yunanistan arasında ipler geriliyor! Miçotakis, Erdoğan'ın resti sonrası Keçi Adası'nı ziyaret edip asker denetledi
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Ünzile Yüksel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünzile Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: 'Tüm Kadınlar Adına Şikayetçiyiz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 17:35:15. #1.12#
SON DAKİKA: Ünzile Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: "Tüm Kadınlar Adına Şikayetçiyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement