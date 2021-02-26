UP&FIT taytları her bedenle uyum içinde - Son Dakika

UP&FIT taytları her bedenle uyum içinde

26.02.2021 10:22
UP&FIT taytları her bedenle uyum içinde, System.String[]

Türkiye'nin tayt üretiminde lider konumdaki markası UP&FIT, sosyal medyada paylaştığı son kampanya çekimi ile alışılagelmiş beden algılarını ortadan kaldırarak tüm kadınları bedenleriyle uyum içinde yaşamaya davet etti.

Türkiye'nin tayt üretiminde lider konumdaki markası UP&FIT, sosyal medyada paylaştığı son kampanya çekimi ile alışılagelmiş beden algılarını ortadan kaldırarak tüm kadınları bedenleriyle uyum içinde yaşamaya davet etti.

Kadınların aynaya baktığında daha mutlu hissetmesini ve üzerlerindeki toplumsal baskıların yükünü hafifletmeyi hedefleyen tayt markası UP&FIT, "one size" (tek beden) konseptiyle ürettiği ve giyenleri en az 3 cm ince gösteren 'Push Up' serisi, ileri teknoloji kumaşıyla her bedendeki kadına hitap ediyor.

UP&FIT Push Up serisi, her bedende fit duran özelliği ile kadınları vücutlarıyla uyum içerisinde yaşamaya davet ediyor. Alışılan sıfır beden mankenler yerine, her beden ve yaştan kadınların doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak istediklerini vurgulayan UP&FIT kurucusu Merve Aydın, "Kadınların bedenleriyle uyum içinde yaşamasının ve her bedende kadınların mutlu olabileceklerinin öncülüğünü yapmak istiyoruz. Kadınların tayt giymesi için small beden olmayı beklemeleri anlayışı yerini, içimizden geldiği gibi giyinmek, giydiğimizde de iyi hissetmek anlayışının yaygınlaşmasını istiyoruz. Dört yöne esneyen akıllı kumaş ve kaynak dikiş teknolojisi ile ürettiğimiz Push Up serisi, tüm kadınların kendilerini iyi hissetmelerini ve 3 cm daha ince görünmesini sağlayacaktır. Kadınlar her hali ile güzeldir ve her kadın iltifatı hak eder" dedi.

"Kadınlara hangi bedende ve yaşta olurlarsa olsunlar tayt giyebileceklerini göstermek istedik"

Push Up serisini dünya standartlarında bir kampanya ile tanıtmak için çok özel fotoğraf çekimleri gerçekleştirdiklerinin altını çizen Merve Aydın, "Bu çekimde 7 farklı beden ve yaşa sahip mankenle çalıştık. Mankenlere 'one size' Push Up serisini giydirdik. Hem müşterilerimize 'one size' anlayışını daha iyi anlatmak istedik, hem de kadınlara hangi bedende ve yaşta olurlarsa olsunlar tayt giyebileceklerini göstermek istedik. Haftalar süren çekim çalışmalarında 20'den fazla teknik personel bize destek oldu. Sosyal medyada kampanya paylaşımlarımız sonucunda çok güzel geri bildirimler aldık ve çok mutlu olduk " diye konuştu.

Taytta "minimal fashion" anlayışı

'Minimal fashion' anlayışıyla tasarladıkları taytların, hem kaliteli ve toparlayıcı olmaları hem de rahatlıktan ödün vermemeleri nedeniyle kısa sürede dolapların vazgeçilmezi olacağını vurgulayan Aydın, UP&FIT kullanıcılarının ve marka ile yeni tanışan kadınların orijinal ürünleri sadece www.upandfit.com sitesinden veya Nişantaşı'nda bulunan mağazalarından temin edebileceklerinin altını çizdi. - İSTANBUL

UP&FIT taytları her bedenle uyum içinde

Merve Aydın, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi UP&FIT taytları her bedenle uyum içinde - Son Dakika Ekonomi


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