Son Dakika Haberleri: UPB, yeni patent vekilleri yetiştirecek
Son Dakika Ekonomi UPB, yeni patent vekilleri yetiştirecek

UPB, yeni patent vekilleri yetiştirecek

1 saat önce

Uluslararası Patent Birliği (UPB), 2019 Patent Vekilliği Sınavı için 'Hazırlık Eğitimi Programı' düzenliyor.

UPB, yeni patent vekilleri yetiştirecek, System.String[]

Uluslararası Patent Birliği (UPB), 2019 Patent Vekilliği Sınavı için 'Hazırlık Eğitimi Programı' düzenliyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:22 
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