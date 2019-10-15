UPB, yeni patent vekilleri yetiştirecek
1 saat önce
Uluslararası Patent Birliği (UPB), 2019 Patent Vekilliği Sınavı için 'Hazırlık Eğitimi Programı' düzenliyor.
Uluslararası Patent Birliği (UPB), 2019 Patent Vekilliği Sınavı için 'Hazırlık Eğitimi Programı' düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:22
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