Uplay'de Ubisoft Forward İndirim Kampanyası Başladı! - Son Dakika

Uplay'de Ubisoft Forward İndirim Kampanyası Başladı!

Fransız yayıncı bu hafta sonumuzu renklendirecek Ubisoft Forward için son hazırlıklarını yapıyor. Yeni oyun duyurularına ek olarak, piyasadaki oyunları için geliştirilme aşamasında olan yeni içerik duyurularının da yapılacağı yayın için geri sayım devam ediyor.

Fransız yayıncı bu hafta sonumuzu renklendirecek Ubisoft Forward için son hazırlıklarını yapıyor. Yeni oyun duyurularına ek olarak, piyasadaki oyunları için geliştirilme aşamasında olan yeni içerik duyurularının da yapılacağı yayın için geri sayım devam ediyor. Bunun şerefine de Uplay üzerinden yeni Ubisoft Forward indirim kampanyası başlatıldı.


Eğer almak için indirime girmesini beklediğiniz bir oyun var ise buradan sayfaya uğrayıp, kampanyaya dahil edilmiş olan oyunlara bir göz atmanızda fayda var.


Ubisoft Forward İndirim Kampanyası Neler Sunuyor?


Standart ve özel sürümler, ek içerikler, ek paketler ve Season Pass'ler dahil yüzlerce seçeneğin % 35 - % 85 arasında değişen oranlarda indirime girdiği kampanya sayfasına genel olarak baktığımızda, dikkat çeken birçok şeyin olduğunu görebiliyoruz. Mesela Tom Clancy's The Division 2 Warlords of New York Ultimate Edition, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Ultimate Edition, Watch Dogs 2 Gold Edition, Assassin's Creed Odyssey, The Crew 2, Far Cry 5 Gold Edition, seçiminize göre içeriğindeki oyunların değişim gösterdiği Far Cry ve Assassin's Creed paketleri, Anno 1800, The Settlers IV, Child of Light, Zombi, Steep ve Beyond Good And Evil, indirimli fiyatları ile dikkat çekiyor.


Eğer sepetinizde UBIFORWARD kodunu kullanırsanız, halihazırdakilere ek % 20 indirim daha kazanabilirsiniz. Kampanya 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününe kadar sürecek olsa da, indirim kodu için son kullanma tarihi 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü.


Son olarak, Ubisoft Forward yayını süresince Uplay üzerinden ücretsiz Watch Dogs 2 dağıtımının yapılacağını da bir kez daha hatırlatalım.

Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 21:44 

Son Dakika Teknoloji Uplay'de Ubisoft Forward İndirim Kampanyası Başladı! - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:02 Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı 18:00 Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi 18:00 26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim 17:31 Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon 16:47 Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir 16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 08:14 e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli 07:34 Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren, tutuklandı
21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
19:59
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
19:39
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
19:30
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
19:10
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 22:15:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uplay'de Ubisoft Forward İndirim Kampanyası Başladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]