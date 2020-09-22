UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç: KOBİ'lerin güçlü ihracatçılar olmalarını destekliyoruz

"E-Ticaret ile Hedef Amerika" adlı panel birçok firmanın yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Panel UPS Türkiye Genel Müdürü ve AmCham Turkey YK üyesi Burak Kılıç moderatörlüğün düzenlendi. KOBİ'lerin güçlü ihracatçılar olmalarını desteklemeyi amaçladıklarını söyleyen Burak Kılıç, "Türk işletmelere ABD merkezli şirketlerin e-ticaret deneyimlerini aktarmayı, aynı zamanda e-ticaretle ilgilenen bir KOBİ havuzu oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

United Parcel Service (UPS) ve AmCham Turkey iş birliğinde gerçekleştirilen "E-Ticaret ile Hedef Amerika" adlı panel birçok firmanın yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. UPS Türkiye Genel Müdürü ve AmChan Turkey YK üyesi Burak Kılıç moderatörlüğün de gerçekleşen panele, Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı ve AmCham Turkey YK üyesi Didem Şekerel Erdoğan, TBWA CEO Burcu Kayımtu, Micrasoft Kurumsal Orta ve Küçük İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onay Afşar, ve Modanisa Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Burak Aktaş katıldı.

Panelde katılımcılara, Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı ve AmCham Turkey YK üyesi Didem Şekerel Erdoğan, teknolojinin katalizörlüğü ve global e – ticaret trendlerinden söz etti. TBWA CEO Burcu Kayımtu, e- ticarette markalaşma, Micrasoft Kurumsal Orta ve Küçük İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onay Afşar, Coğrafi yaygınlaşmayı, Modanisa Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Burak Aktaş ise İyi örnek paylaşımını anlattı.

WEBİNAR SERİSİ, 3 ANA KONUYA ODAKLANIYOR

Panelde, Amerika'daki e-ticaret fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen KOBİ'lere yönelik tasarlanan Webinar serisi, 3 ana konuya odaklandıklarını vurgulayan Burak Kılıç, sözlerine şu şekilde devam etti: "Amerika'daki e-ticaret fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen KOBİ'lere yönelik tasarlanan Webinar serisi, 3 ana konuya odaklanıyor. Müşterini ve hedef pazarını tanı, alt yapını doğru ve sağlam kur, doğru partnerleri seç" olarak tanımlıyoruz."

"AMACIMIZ TÜRK KOBİ'LERİNE KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNE DAHA FAZLA KATILIMI SAĞLAMAKTIR"

Türk KOBİ'lerinin küresel değer zincirlerine daha fazla katılımı sağlamayı amaçladıklarını belirten UPS Türkiye Genel Müdürü ve AmCham Turkey YK üyesi Burak Kılıç, "Amacımız Türk KOBİ'lerinin küresel değer zincirlerine daha fazla katılımı sağlamaktır. Bu sebepten dolayı 3 ana hedefimiz söz konudur. Bu hedefleri şu şekilde sıralayabilirim, yatırım iş gücü ve ihracata katkı sağlama, yerel iş ortaklarını küresel değer zinciri ile buluşturmak, dünya standartlarında yeteneklerin geliştirilmesi ve kurumsal yönetişimin gelişimine katlı sağlamak" diye konuştu.