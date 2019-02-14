Upuzun Saçlarını Kesen Cesur Kadınlar
1 saat önce
Cesaret çok ilginç bir kavram ve bence kadınlar gerçek anlamda cesur bir yaradılışa sahipler.
Cesaret çok ilginç bir kavram ve bence kadınlar gerçek anlamda cesur bir yaradılışa sahipler. Bu videomda, upuzun saçlarına kıymayı göze alan cesur kadınlardan bahsettim. Çok büyük emek verilerek uzatılmış saçları kesmek gerçekten zor bir karar olmalı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:32 Kaynak: Youtube
Mansur Yavaş Yaptırdığı Son Anketin Sonucunu Açıkladı: 4,4 Puan Öndeyim
Mahkum, Eşinin Pantolununu Çıkarmasını İsteyen Memura Küfrettiği İçin 10 Ay Hapis Cezası Aldı
Kars'ta Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi, Herkesi Duygulandırdı
Uzun Süredir Ortalarda Görünmeyen Banu Alkan, Sultanbeyli'de Ortaya Çıktı