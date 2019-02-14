Upuzun Saçlarını Kesen Cesur Kadınlar

Cesaret çok ilginç bir kavram ve bence kadınlar gerçek anlamda cesur bir yaradılışa sahipler.

Cesaret çok ilginç bir kavram ve bence kadınlar gerçek anlamda cesur bir yaradılışa sahipler. Bu videomda, upuzun saçlarına kıymayı göze alan cesur kadınlardan bahsettim. Çok büyük emek verilerek uzatılmış saçları kesmek gerçekten zor bir karar olmalı.

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