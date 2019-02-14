Son Dakika Haberleri: Upuzun Saçlarını Kesen Cesur Kadınlar

Upuzun Saçlarını Kesen Cesur Kadınlar

1 saat önce

Cesaret çok ilginç bir kavram ve bence kadınlar gerçek anlamda cesur bir yaradılışa sahipler.

Cesaret çok ilginç bir kavram ve bence kadınlar gerçek anlamda cesur bir yaradılışa sahipler. Bu videomda, upuzun saçlarına kıymayı göze alan cesur kadınlardan bahsettim. Çok büyük emek verilerek uzatılmış saçları kesmek gerçekten zor bir karar olmalı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:32 Kaynak: Youtube

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