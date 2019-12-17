UR Akademi Londra'dan ödülle döndü - Son Dakika
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UR Akademi Londra'dan ödülle döndü

6 saat önce

Dünyanın önemli robot firması Universal Robots, Londra'da katıldığı Learning Technologies Awards' etkinliğinden 4 kategoride ödülle döndü.

UR Akademi Londra'dan ödülle döndü, System.String[]

Dünyanın önemli robot firması Universal Robots, Londra'da katıldığı Learning Technologies Awards' etkinliğinden 4 kategoride ödülle döndü.


Dünyanın en büyük kolaboratif robot üreticilerinden Universal Robots (UR), iş birliğine dayalı kolaboratif robot kavramını öğrenmek ve robot programcısı olmak isteyenler için başlattığı, ücretsiz çevrimiçi platform Universal Robots Akademi, öğrenme teknolojisi alanında en prestijli etkinliklerden 'Learning Technologies Awards'tan 4 kategoride ödülle döndü.


Ödüle ve çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, "Daha önce aldığımız, endüstriyel üretimde robotizmle devrim yapan, Joseph Engelberger'in adını taşıyan ödüle yenisini eklemekten gurur duyuyoruz. Bu gururu yeni aldığımız ödülle bir adım daha ileri taşıdık. UR Akademi olarak da dünya standartlarında eğitim oluşturma çabalarımızın, öğrenme ve eğitim endüstrisindeki meslektaşlarımız tarafından tanınmasından dolayı heyecan duyuyoruz. Universal Robots Akademi platformumuz, Londra'da düzenlenen prestijli 'Learning Technologies Awards' (Öğrenme Teknolojileri Ödülleri) finalistlerden biriydi. UR Akademi dört kategoride ödülün sahibi oldu. 'En iyi öğrenme teknolojileri' ve 'en iyi harmanlanmış öğrenim kullanımında' gümüş; 'öğrenme içeriği tasarımında mükemmellik' ve 'öğrenme için simülasyonların veya sanal ortamların en iyi kullanımında' bronz ödüle layık görüldük" dedi.


UR Akademi'deki eğitimlerin en kısa sürede Türkçe kullanıma sunulması çalışmalarına devam eden Universal Robots, otomasyonu herkes için ulaşılabilir hale getirerek daha fazla kullanıcıya erişmeyi planlıyor. - İSTANBUL

Universal, Türkiye, Londra, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:43 Kaynak: İHA
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