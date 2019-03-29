Son Dakika Haberleri: Ür: "MUHTARLARIMIZLA İstişare Halinde Olacağız"

Ür: "MUHTARLARIMIZLA İstişare Halinde Olacağız"

1 saat önce

Çalışmalarına son günlerde de devam eden CHP Adapazarı Belediye Meclis Üyesi Adayı Şuayip Ür; merkezde bulunan mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Ür:

Hafta sonu gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimi'ne sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi Adapazarı Belediye Meclis Üyesi Adayı Şuayip Ür; belediye meclis üyeliğini almak için çalışmalarına hız verdi.

Merkezde bulunan; Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cihan Alemdardaroğlu, Ozanlar Mahallesi Muhtarı Muhittin Yazgan, Göktepe Mahallesi Muhtarı Bayram Demirci, Sakarya Mahallesi Muhtarı Kemal Babalı ve Semerciler Mahallesi Muhtarı Necmettin Çaktı'yı ziyaret eden Şuayip Ür; göreve geldiklerinde mahallenin sorunlarının ve halkın istekleri için hiçbir ayırım yapmadan "Muhtarlarımızla istişare halinde olacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:12 Kaynak: Bültenler

Adapazarı, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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