Ural Havayolları'na Ait Yolcu Uçağı, Bomba Şüphesiyle Bakü'ye Acil İniş Gerçekleştirdi.
1 saat önce
IHAAW150225-ASA/11-03-2019- Ural Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba şüphesiyle Bakü'ye acil iniş gerçekleştirdi.
IHAAW150225-ASA/11-03-2019
- Ural Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba şüphesiyle Bakü'ye acil iniş gerçekleştirdi. 11.03.2019 15: 02: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:08 Kaynak: İHA
Rus Ural Havayolları'na Ait Bir Uçak, Bomba İhbarı Nedeniyle Bakü'ye Acil İniş Yaptı
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