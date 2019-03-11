Son Dakika Haberleri: Ural Havayolları'na Ait Yolcu Uçağı, Bomba Şüphesiyle Bakü'ye Acil İniş Gerçekleştirdi.

Ural Havayolları'na Ait Yolcu Uçağı, Bomba Şüphesiyle Bakü'ye Acil İniş Gerçekleştirdi.

1 saat önce

IHAAW150225-ASA/11-03-2019- Ural Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba şüphesiyle Bakü'ye acil iniş gerçekleştirdi.

Ural Havayolları'na Ait Yolcu Uçağı, Bomba Şüphesiyle Bakü'ye Acil İniş Gerçekleştirdi., System.String[]
IHAAW150225-ASA/11-03-2019

- Ural Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba şüphesiyle Bakü'ye acil iniş gerçekleştirdi. 11.03.2019 15: 02: 25 TSI
NNNN - BAKÜ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:08 Kaynak: İHA

Bakü, 3. Sayfa
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