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Uranüs'e Dünya'nın İki Katı Büyüklüğünde Bir Nesne Çarpmış - Son Dakika

Uranüs'e Dünya'nın İki Katı Büyüklüğünde Bir Nesne Çarpmış

07.01.2022 09:18
Uranüs'e Dünya'nın İki Katı Büyüklüğünde Bir Nesne Çarpmış

Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin aksine Venüs ve Uranüs ters yönde döner. Venüs sağdan sola dönerken, Uranüs yana yatık şekilde, kendi yan tarafından döner. Peki ama neden? İşte Durham Üniversitesi uzmanları bu soruya cevap buldu.

Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin aksine Venüs ve Uranüs ters yönde döner. Venüs sağdan sola dönerken, Uranüs yana yatık şekilde, kendi yan tarafından döner.

Peki ama neden?

İşte Durham Üniversitesi uzmanları bu soruya cevap buldu. En azından Uranüs'le ilgili olana.

"Uranüs gezegenine çarpan Dünya'nın iki katı büyüklüğünde bir nesne bu eğime neden oldu."

Aslında bu teori yıllardır konuşuluyordu ama doktora araştırmacısı Jacob Kegerreis tarafından yönetilen araştırma noktayı koydu.

"Gezegenin neden garip bir eğime sahip? Yaklaşık dört milyar yıl önce kaya veya buzdan yapılmış bir nesnenin gezegene çarpmış olabilir."

Astrophysical Journal'da sonucu yayınlanan araştırma için ekip, Durham'daki DiRAC Yüksek Performanslı Bilgi İşlem tesisinin bir parçası olan COSMA süper bilgisayarı kullandı ve 50 farklı etki senaryosu kullandı.

TERMAL KALKAN

Dünya benzeri gezegenler üzerindeki farklı dev etkilerin 100'den fazla ayrıntılı simülasyonu yapıldı ve her seferinde çarpmanın hızı ve açısının değiştirilmesi gibi alternatifler uygulandı.

Daha küçük çarpmaların doğrudan kafa kafaya çarpışmadan çok daha az atmosferik kayba yol açacağını buldu.

Veee…. Bu çarpmadan kaynaklanan kalıntıların o zamandan beri gezegen için bir termal kalkan gibi davrandığını ve bu nedenle neden soğuk bir dış atmosfere sahip olduğunu buldu.

Kegerreis şöyle konuştu:

"Uranüs, ekseni Güneş Sistemi'ndeki diğer tüm gezegenlerinkilere neredeyse dik açıları gösterecek şekilde yan dönüyor."

"Buna neredeyse kesinlikle dev bir çarpma neden oldu, ancak bunun gerçekte nasıl olduğu ve böyle şiddetli bir olayın gezegeni başka nasıl etkilediği hakkında çok az şey biliyoruz."

"Bugün görüyoruz ki; "Bulgularımız, en olası sonucun, genç Uranüs'ün, Dünya'nın kütlesinin iki katı, daha büyük değilse de bir nesneyle afetsel bir çarpışmaya karışması, onu yana devirmesi ve gezegenin yaratılmasına yardımcı olan olayları işleme koyması olduğunu doğrulamaktadır."

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Araştırma, Venüs, Güneş, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Uranüs'e Dünya'nın İki Katı Büyüklüğünde Bir Nesne Çarpmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uranüs'e Dünya'nın İki Katı Büyüklüğünde Bir Nesne Çarpmış - Son Dakika
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