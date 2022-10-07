Uranüs'e Ulaşmak 2040'tan Sonra… - Son Dakika
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Uranüs'e Ulaşmak 2040'tan Sonra…

07.10.2022 16:16
Uranüs'e Ulaşmak 2040'tan Sonra…

Son altı buçuk yıllık uzay uçuşunda Güneş Sistemi'miz hakkında çok şey öğrendiğimize şüphe yok, ancak hala her köşede saklı kalan gizemler var. En büyüklerinden biri de Uranüs gezegenidir.

Son altı buçuk yıllık uzay uçuşunda Güneş Sistemi'miz hakkında çok şey öğrendiğimize şüphe yok, ancak hala her köşede saklı kalan gizemler var.

En büyüklerinden biri de Uranüs gezegenidir. 1986'da NASA'nın Voyager 2 uzay aracıyla kısa bir uçuş dışında, gezegeni hiç "ziyaret etmedik."

Ama bu yakında değişecek.

Amerikan Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademileri'nin açıkladığı on yıllık araştırma dosyasına göre, NASA'nın önümüzdeki on yıldaki en büyük görevi, Uranüs'e yönelik bir yörünge ve sonda görevi olmalı… (On yıllık raporlar, bilim camiasını en önemli araştırma öncelikleri hakkında uyaran bir rapordur ve her 10 yılda bir hazırlanır.)

NASA'nın Gezegen Bilimi Bölümü direktörü Dr. Lori Glaze, potansiyel Uranüs görevi için çok kaba bir zaman çizelgesi açıkladı.

"En geç 2024 mali yılına kadar bir Uranüs yörünge aracı araştırma misyonunun bazı çalışmalarını başlatmak için çalışıyoruz. Bu çalışmaların bir parçası olarak bir dizi karmaşıklık ve maliyet seçeneğini keşfedeceğiz."

BİLİM İNSANLARI "HEYECANLI"

"Hatta 2023 mali yılı kadar erken bir tarihte başlayacak."

Uranüs Yörünge Aracı ve Sondası (UOP), görev konsepti dahilinde, buz devinin yörüngesinde birkaç yıl geçirecek ve Uranüs'ün atmosferine bir sonda ile dalış yapacak.

Bu araştırma sadece gezegenin kendisi hakkındaki bilgimizi arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda galaksimizde bulunan buz devi sistemlerinin evrimi hakkında bize fikir verebilecektir.

Glaze, "Uygulanabilecek ve yürütülebilecek bir görevi yerine getirdiğimizden emin olmamız gerekiyor" dedi.

Henüz resmi bir zaman çizelgesi olmamasına rağmen, Glaze, fırlatış 2030'ların başlarında olabilir, uzay aracının Uranüs'e varışı 2040'larda veya sonrasını bulabilir.

Dünya ile Uranüs arasındaki yaklaşık 3,2 milyar kilometre kat etmesi 12 ila 15 yıl sürecek.

Glaze, "Uranüs'ün özellikle ziyaret edilecek buz devi olarak tanımlanması harika" dedi. "Bunun için gerçekten heyecanlıyız."

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Kaynak: Space Mag Türkiye

Araştırma, Güneş, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uranüs'e Ulaşmak 2040'tan Sonra… - Son Dakika

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