Çanakkale'nin Arıklı köyü ve etrafında yaşayanların huzuru kaçmış durumda. Altın madeninden sonra bu kez de uranyum madeni nedeniyle yorgun düşen Kazdağları bölgesinde yaşayanlar, "Uyuyan devi uyandıracağız galiba" diyor.

Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika › Güncel › Uranyum rezervleri: Çanakkale Ayvacık'ta ne oluyor? - Son Dakika

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