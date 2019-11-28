URAP değerlendirmesinde BŞEÜ geçen yıl yüzde 50 yükseliş gösterdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin 2016 yılında 125 üniversite arasında 123'üncü sırada yer alırken, 2019 yılında 166 üniversite içinde 108'inci sırada bulunduğu bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, kuruluşunun üzerinden 12 yıl geçen BŞEÜ'nün, son yıllarda akademik alanda gösterdiği yükselişle adından söz ettirdiği ve Türk üniversiteleri sıralamasında üst basamaklara tırmandığı belirtildi.

Akademik çalışma sayılarının da ciddi oranda arttığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her yıl Türkiye'nin en kapsamlı ve güvenilir akademik başarı sırlamasını yayımlayan URAP Laboratuvarının verileri, BŞEÜ'nün son 4 yıl içinde gösterdiği gelişimi açık bir şekilde gösteriyor. URAP verilerine göre BŞEÜ, Türkiye'de eğitim veren tüm devlet ve vakıf üniversiteleri içinde 2016 yılında (2015 verileri değerlendirilmiştir) 125 üniversite arasında 123'üncü sırada yer alırken, 2019 yılında (2018 verileri değerlendirilmiştir) 166 üniversite içinde 108'inci sırada bulunuyor. Aynı şekilde 2016 yılında 95 devlet üniversitesi içinde 93'üncü olan BŞEÜ, 2019 yılı rakamlarına göre 108 üniversite içinde 86'ncı sırada yer alıyor."

BŞEÜ'nün, URAP verilerinin bir diğer kategorisi olan Tıp Fakültesi Bulunmayan Üniversiteler Sıralaması'nda da önemli bir yükseliş gösterdiği ifade edilerek, "Üniversitemiz 2016 yılında 57 üniversite içerisinde 55'inciyken, 2019 yılında 86 üniversite arasında 40'ıncı sırada yer aldı. BŞEÜ 2000 yılı sonrasında kurulan üniversiteler arasında da yükseliş grafiğini sürdürdü. Bu alanda 2016 yılında 54 üniversite içinde 52'nci olan BŞEÜ, 2019 yılında 95 üniversite arasında 44'üncü oldu." bilgisi paylaşıldı.

Bu sayılarla, BŞEÜ'nün yüzde 50 gibi büyük bir oranda yükseliş gösterdiği ve yüzde 46,3'lük başarı diliminde yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş'ın şu sözlerine yer verildi:

"Elde edilen sonuçlar bizi çok mutlu etti. Akademik başarının yanı sıra, öğrenci odaklı bir üniversite olma yolunda da önemli adımlar atıyoruz. Bunun sonucunda üniversitemiz, üniversiteler sıralamasında her yıl daha da yükseliyor. Elde edilen başarılar yalnızca bir başlangıç, bu başarıları artan bir ivmeyle sürdürmek istiyoruz."