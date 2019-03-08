Son Dakika Haberleri: Urartu Göz, Banka Çalışanlarını Unutmadı

Urartu Göz, Banka Çalışanlarını Unutmadı

1 saat önce

Urartu Göz yetkilileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentteki banka şubelerinde çalışan kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Urartu Göz, Banka Çalışanlarını Unutmadı, System.String[]
Urartu Göz yetkilileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentteki banka şubelerinde çalışan kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Urartu Göz Halkla İlişkiler Sorumlusu Mine Yanak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentteki banka şubelerinde çalışan kadınları ziyaret etti. Kadınlara çiçek vererek günlerini kutlayan Mine Yanak, kadının iş hayatındaki yerinin önemine değinerek, "Kadın elinin değdiği her yer güzelleştiği gibi her işte de başarı vardır. Bizde kentimizdeki banka şubelerinde çalışan kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladık" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:25 Kaynak: İHA

Halkla İlişkiler, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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