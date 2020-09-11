Urartular'a ait 2 bin 750 yıllık tahıl ambarları koruma altına alınıyor - Son Dakika

Urartular'a ait 2 bin 750 yıllık tahıl ambarları koruma altına alınıyor

Urartular'a ait 2 bin 750 yıllık tahıl ambarları koruma altına alınıyor Van'ın Gürpınar ilçesinde Urartu Kralı 2'nci Sarduri tarafından yaptırılan 2 bin 750 yıllık Çavuştepe Kalesi'ndeki tahıl ambarları koruma altına alınıyor.

Urartular'a ait 2 bin 750 yıllık tahıl ambarları koruma altına alınıyor, System.String[]

Urartular'a ait 2 bin 750 yıllık tahıl ambarları koruma altına alınıyor

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde Urartu Kralı 2'nci Sarduri tarafından yaptırılan 2 bin 750 yıllık Çavuştepe Kalesi'ndeki tahıl ambarları koruma altına alınıyor.

YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle antropolog, arkeolog, sanat tarihçi ve restoratörlerden oluşan 17 kişilik ekip, Van'da Urartu Kralı 2'nci Sarduri tarafından yaptırılan 2 bin 750 yıllık Çavuştepe Kalesi'nde ve nekropoldeki kazı çalışmalarına devam ediyor. Bir taraftan önemli bulgular ortaya çıkarken, diğer taraftan da dönemin en önemli konumunda olan tahıl ambarları koruma altına alınıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bulunmuş oldukları Çavuştepe Kalesi'nin 1961-1986 yılları arasında Profesör Dr. Afif Erzen başkanlığında 25 yıl kesintisiz olarak sürdürülen kazı çalışmaları esnasında ortaya çıkartılan yukarı ve aşağı kale olmak üzere iki bölümden oluştuğunu söyledi. Burada gerçekleştirilen kazılarda Yukarı Kalede Haldi Tapınağı, Aşağı Kalede ise uç kale, depo binaları İrmuşini Tapınağı ve bu tanıkla bağlantılı olarak mekanlar, bununla birlikte Bol Dağları'nın batı ucuna yerleştirilmiş olan saray bölümünden oluşmakta olduğunun altını çizen Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Saray bölümü ile birlikte İrmuşini Tapınağına kadar olan büyük bir bölümü kazılmış durumdadır. Aynı şekilde bulunmuş olduğunuz mekanlar depo binaları da kazınmıştı ve büyük bir bölümü ortaya çıkartılmıştı. Ortaya çıkartılan depo binalarının özellikle 1986 yılından 2014 yılına kadar zaman aşımına muazzam derecede maruz kalmıştır. Kazı alanlarını tabiat büyük oranda tahrip etmiştir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının vermiş olduğu izinler doğrultusunda 2014 yılından itibaren buradaki kazılara başladıklarını ifade eden Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Aşağı kaledeki özellikle depo binası etrafında biz kazaları yoğunlaştırdık. Daha çok buradaki kazıdan ziyade bizim konservasyon ve restorasyona yönelik olarak kazıları burada sürdürmekteyiz. 3 depo binası burada yer almakta. 2 depo binasında yer alan pitos dediğimiz erzak küplerinin bulunmuş olduğu alanda 116 tane erzak küpü yer alıyor ki bunlar daha önceki kazılarda ortaya çıkartılmıştı. Ama hem duvarlarında büyük yıpranmalar meydana gelmişti. Bu yıpranmaları Urartular'ın yapmış olduğu şekli ile biz de aynı şekilde yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Buradaki yaptığımız işlem Urartular gibi samanla toprağı karıştırarak kerpiç üretiyoruz. Ürettiğimiz kerpiçte Urartular'ın kendi kazılarda ortaya çıkan ebatlarda kullanarak ana ve kuzu dediğimiz ölçülerde kerpiçleri kesiyoruz. Aynen onların kestiği gibi birebir ölçülerini baz alıyoruz. Baz aldıktan sonra burada kurutarak kerpiç duvarlar da dünkü temel seviyeleri genelde taştan ve taşın üzerindeki büyük bölümü tahrip olmuş kısımları konserve ederek ayağa kaldırıyoruz" diye konuştu.

Buradaki depo binalarının önemine değinen Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Buradaki depo binalarının önemli olmasının ana sebebi Çavuştepe Kalesi'nin en önemli özelliği siloları yani tahıl ambarı diye geçmektedir ve yaklaşık olarak ele geçen yazıtlarda günümüze çevrildiği zaman 2 bin 700 ton tahıl üretimi elde ettiklerini söylüyorlar ki arkeolojik veriler Gürpınar Ovası'nın tam orta noktasında bulunan Bol Dağları'nın ucundaki kalenin çok güzel bir şekilde tarıma elverişli olan elde edilen ürünlerin de burada depolandığını görmekteyiz. Buradaki yaptığımız işlem özellikle depo binalarının özellikle 1, 2 ve 3 Nolu depo binaları üzerinde çalıştık. Özellikle bu yılki 2020 yılındaki çalışmalarımız daha çok depo 3'teki duvarları ayağa kaldırmak. Buradaki depo 3'ün özelliği diğerlerinden farklı olarak teraslı bir şekilde yapılmış durumda 3 odadan oluşuyor. Odaları birbirine bağlamak için birinci güneyde bulunan odadan özellikle doğudaki basamaklarla depo binasının orta mekanına geçiliyor, orta mekandan ise ortada açılan iki basamaklı bir kapı açıklığıyla da üstteki mekanı geçiyor. Burada da teraslama sistemi ile bir depo binasının odaları oluşturulmuş durumda" dedi

"Urartuların depolarının birinde hiç dokunulmamış vaziyette kömürleşmiş durumda tahıl bulduk"

Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Gürpınar ovasını düşündüğümüz zaman hepsini muhtemelen kullanma ihtimalleri yok. Ama şu bir gerçek ki Urartuların depolarının bir tanesinin içerisinde hiç dokunulmamış vaziyette kömürleşmiş durumda tahıl bulduk. Tahılları analiz ettiğimizde buğday, arpa, nohut, mercimek susam ve üzüm çekirdeği gibi çeşitli türdeki kalıntılara ulaştık. Bizim açımızdan önemliydi. Çünkü Gürpınar ovasında neyi ekip biçtiklerini bize gösteriyor. Bu açıdan çok önemliydi. Aynı şekilde yabani bitki tohumları da bulduk. Ama en önemlisi buradaki günümüzde halen kullandığımız arpa, buğday, nohut ve mercimek gibi tahılların burada üretilmiş olması 2750 yıl önceden günümüze kadar süre gelen süreç içerisinde kullanıldığını bize göstermesi açısından önemli. Bir diğer önemli özelliği özellikle buğday ekiminin halen günümüzde devam ettiğini düşünürsek, buğday ve arpanın günümüze kadar kesintisiz olarak kullanıldığını göstermektedir" diye konuştu.

Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çavuştepe Kalesi'nde özellikle depo binalarında yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de depo binalarının Kuzey duvarlarını ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 40 metreye yakın bölümünün temel sevilerinin zaten Urartu'dan kama olan taş, bir bölümü de zaten kerpiç sağlam durumdaydı. Biz onun üzerine Urartuların yaptığı şekli ile büyük bir bölümünü ayağa kaldırmış olduk. Bu görüntü açısından ki bu iç bölümde yer alıyor. Bir de bunun dış suru var. Yani surların ayağa kaldırılması planlarımız var. Önümüzdeki yıllar içerisinde en önemli hedeflerimizden bir tanesi depo binalarının hiç olmazsa üzerlerini Urartular'ın kapatmış olduğu şekliyle kapatmak istiyoruz. Bu da neyi sağlayacak depo binaların içerisindeki o pitos dediğimiz yaklaşık 1 ton erzak alan küplerin de büyük bölümü şuan toprak altında yer alıyor. Büyük bir bölümünü açarak koruma şeklinde turizme de kazandırmak istiyoruz. Çünkü turistlerin gelip buradan geçerken maalesef bu küpleri tam manası ile algılamaları zor oluyor. Ama biz bunları önümüzdeki yıllarda burayı kaldırdığımızda bunu da gerçekleştirmiş olacağız ve turizmin görseline, turistlerin de görseline sunmuş olacağız."

Çavuştepe, Gürpınar, Buğday, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Urartular'a ait 2 bin 750 yıllık tahıl ambarları koruma altına alınıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

MİT'in Ukrayna'dan getirdiği terörist İsa Özer tutuklandı 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 800 yıla kadar hapis istemi Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan hırsız, yakalanınca kuyumcuya yalvardı Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu Endonezya'da korona aşısı yaptıran gönüllü virüse yakalandı Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Annesinin "Çok açılma" diyerek uyardığı genç, boğularak hayatını kaybetti Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde!
Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı         
15:26
Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor         
15:02
Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir         
14:47
İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı         
14:34
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı 80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı         
14:13
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi         
13:37
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti         
12:02
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor         
11:12
3 Türk futbolcuyu kadrosunda bulunduran Lille, Türkiye'den 4 genç ismin daha peşinde 3 Türk futbolcuyu kadrosunda bulunduran Lille, Türkiye'den 4 genç ismin daha peşinde         
10:56
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni         
10:42
Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü         
10:42
Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak         
10:33
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
MasterChef yarışmacısı Berker, temizlik yaparken bir anda yere düştü MasterChef yarışmacısı Berker, temizlik yaparken bir anda yere düştü         
10:06
Fenerbahçe, Muriqi'in transfer gelirinden yüzde 15 pay alması gereken Rizespor'a para yerine oyuncu teklif etti Fenerbahçe, Muriqi'in transfer gelirinden yüzde 15 pay alması gereken Rizespor'a para yerine oyuncu teklif etti         
09:58
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
"Kız meselesi" tartışması gencecik bir hayatı söndürdü! Yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kamerada         
09:13
Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım         
09:11
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi         
09:05
Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı         
07:21
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi         
22:28
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 19:05:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Urartular'a ait 2 bin 750 yıllık tahıl ambarları koruma altına alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei