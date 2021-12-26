Üye Girişi
URARTULAR TARAFINDAN İNŞA EDİLEN OLTU KALESİ'NDE DEV YARIKLAR OLUŞTU - Son Dakika

URARTULAR TARAFINDAN İNŞA EDİLEN OLTU KALESİ'NDE DEV YARIKLAR OLUŞTU

26.12.2021 09:54
URARTULAR TARAFINDAN İNŞA EDİLEN OLTU KALESİ'NDE DEV YARIKLAR OLUŞTU

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Urartular tarafından yapılan kale yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Duvarlarında dev yarıklar oluşan kaleden düşen taşlar ziyaretçileri de tedirgin ediyor.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Urartular tarafından yapılan kale yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Duvarlarında dev yarıklar oluşan kaleden düşen taşlar ziyaretçileri de tedirgin ediyor.

Oltu'nun en önemli tarihi yapılarından biri olan Oltu Kalesi'ndeki yarık ve çatlaklar bölge halkını endişelendiriyor. M.Ö. 3'üncü yüzyılda Urartular döneminde yapılan ve İpek Yolu ticaretinin güvenliğini sağlamak için de kullanılan Oltu Kalesi'nin gövdesinde yarık ve çatlaklar oluşurken, burçlardaki taşlar düşmeye başladı. Bugüne kadar onarım ve restorasyon geçirmeyen kalenin hali ziyaretçileri de tedirgin ediyor.

Kaleyi gezerken kafasına düşmek üzere olan taştan son anda kurtulduğunu söyleyen Kenan Aktaş, Çocuklarımla gezerken kaleden az daha üzerimize taş düşüyordu. Kaçarak kendimizi son anda kurtardık. Oltu Kalesi ilçemizin sembol eserlerinden birisi. Kalenin bir an önce restorasyona alınıp turizme kazandırılmasını istiyoruz diye konuştu.

Kalenin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Oltu'da yaşayan Savaş Kara da Bu güzel tarihi eserimiz, kalemiz yıkılmakta. Yetkililerden bu kalenin restorasyonunun yapılmasını istiyoruz dedi. Cihangir Berk Bayramoğlu ise Uzun zamandır kaleden taşlar dökülüyor. Yerli yabancı turistler gelince kaleye çıkamıyor. Kalenin bir an önce restore edilerek yıkılmaktan kurtarılmasını istiyoruz diye konuştu.

URARTULAR TARAFINDAN İNŞA EDİLEN OLTU KALESİ'NDE DEV YARIKLAR OLUŞTU
URARTULAR TARAFINDAN İNŞA EDİLEN OLTU KALESİ'NDE DEV YARIKLAR OLUŞTU
URARTULAR TARAFINDAN İNŞA EDİLEN OLTU KALESİ'NDE DEV YARIKLAR OLUŞTU
URARTULAR TARAFINDAN İNŞA EDİLEN OLTU KALESİ'NDE DEV YARIKLAR OLUŞTU
URARTULAR TARAFINDAN İNŞA EDİLEN OLTU KALESİ'NDE DEV YARIKLAR OLUŞTU
URARTULAR TARAFINDAN İNŞA EDİLEN OLTU KALESİ'NDE DEV YARIKLAR OLUŞTU
URARTULAR TARAFINDAN İNŞA EDİLEN OLTU KALESİ'NDE DEV YARIKLAR OLUŞTU
URARTULAR TARAFINDAN İNŞA EDİLEN OLTU KALESİ'NDE DEV YARIKLAR OLUŞTU
URARTULAR TARAFINDAN İNŞA EDİLEN OLTU KALESİ'NDE DEV YARIKLAR OLUŞTU

YORUMLAR
500

İpek Yolu, Oltu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel URARTULAR TARAFINDAN İNŞA EDİLEN OLTU KALESİ'NDE DEV YARIKLAR OLUŞTU - Son Dakika


Cani evlat, tartıştığı annesini bıçaklayıp kendini ihbar etti Cani evlat, tartıştığı annesini bıçaklayıp kendini ihbar etti         
10:06
Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi         
10:04
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
10:04 Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi
10:03 Canlı yayında göğsünü açtı, kanal anında kapatıldı
09:46 Hasan Mezarcı'nın Noel'de yaptığı doğum günü kutlaması gündem oldu!
09:44 Anketlerde birinci çıkıyordu! Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmama nedeni ortaya çıktı
09:39 Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor
09:37 Minik Asiye'nin saldırıdan dakikalar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı!
09:06 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin
08:54 KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!
08:50 Ünlü oyuncu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 10:15:15. #1.12#
SON DAKİKA: URARTULAR TARAFINDAN İNŞA EDİLEN OLTU KALESİ'NDE DEV YARIKLAR OLUŞTU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement