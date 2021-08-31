Üye Girişi
Urartuların ölü gömme geleneğine ışık tutacak keşif - Son Dakika

Urartuların ölü gömme geleneğine ışık tutacak keşif

31.08.2021 11:29

Urartuların ölü gömme geleneğine ışık tutacak keşif Urartu yöneticisine ait olduğu değerlendirilen mezarda;

Urartuların ölü gömme geleneğine ışık tutacak keşif

Urartu yöneticisine ait olduğu değerlendirilen mezarda; at, sığır, koyun ve köpek kemikleri bulundu

Parçalara ayrılan atlarla ölünün üzeri kapatılırken, köpek kafası ise ölünün başucunda bulundu

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde her yıl tarihe ışık tutacak önemli bulguların gün yüzüne çıkarıldığı Çavuştepe Kalesi'nde bu sene yürütülen kazı çalışmaları sırasında Urartuların gömme geleneğine ışık tutacak bir ilk yaşandı. Sığır, köpek, koyun ve 4 atla gömülü bulunan Urartu yöneticisine ait olduğu değerlendirilen mezar bilim adamlarını heyecanlandırdı.

Urartu Kralı II. Sarduri tarafından yaptırılan Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol alanında başlatılan kazı çalışmalarıyla tarihin sırları bir bir çözülüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, sanat tarihçi, şehir plancısı ve restoratörlerlerden oluşan 25 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2 bin 777 yıllık olduğu tespit edilen kadın ve erkek iskeletleri ile geçen yıl üzerinde birçok takı ve pazı kısmında ejder başlı bilezik olan 3 yaşlarında çocuk iskeletinin bulunduğu bölgede sürdürülen kazılarda, son olarak Urartulu bir yöneticinin 4 atı, köpeği, sığırı ve koyunuyla gömüldüğü yeni bir mezar bulundu.

Parçalanan atlarla ölünün üzeri kapatılmış

İHA muhabirine konuşan Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, hayvanlarıyla gömülen Urartulunun yönetici biri olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Çavuştepe Kalesi'nde yapılan çalışmalar 2 Ağustos tarihinde başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Nekropol alanındaki çalışmalarımızı ise özellikle kuzey kesimde yoğunlaştırdık. Çalışmalarımızı yoğunlaştırmamızın sebebi ise bir duvar izini takip etmek istedik. Duvar izinin son noktasını bulmak için çalışmalarımızı sürdürürken, yüzeye çok yakın bir bölümde, yerin 20 santimetre altında temizlik çalışmaları esnasında at iskeletleriyle karşılaştık. Detaylı çalışmalar neticesinde ise at iskeletlerinin dört adet olduğunu ve arada insan kemiklerinin olduğunu gördük" dedi.

"Dinsel bir ritüel bulguyla karşı karşıyayız"

Aynı zamanda bir sığır ve koyunun da çenelerinin kesilerek mezara bırakıldığını tespit ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "İnsan kemiklerinin parçalara ayrılmış atlarla kapatıldığını görüyoruz. Diğer bir husus ise hemen başının yanında bir köpek başı bulunuyor. Bu da bize atların eskiden kişinin zenginliğini ifade ettiğini gösteriyor. Dört atla birlikte gömülmüş olması, yönetici bir kişi veya askeri bir üst düzey kişi olduğunu bizlere gösteriyor. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle baş bölgesinde köpeğin yer alması da dikkat çekiyor. Biliyorsunuz köpek ve at sadık birer hayvan. Ölen kişi için atları ve köpeğinin kurban edilmesi de aklımıza geldi. Dinsel bir ritüel bulguyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Urartuların kullandığı at cinsi araştırılıyor

"Buradaki en önemli husus, Urartuların ölü gömme geleneği hakkında her yıl yeni bir veri sunmasıdır" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Urartu'da bir insanın dört atla gömülmüş olması ilk defa karşımıza çıktı. Gömülü bulunan at iskeletlerini kaldırdık. Urartuların kullanmış oldukları at cinsi tespit etmek için de çalışmalara başladık. Nekropoldeki buluntu, ilk defa karşılaştığımız bir olay ve çok heyecan vericidir" şeklinde konuştu.

Urartuların ölü gömme geleneğine ışık tutacak keşif
Urartuların ölü gömme geleneğine ışık tutacak keşif
Urartuların ölü gömme geleneğine ışık tutacak keşif
Urartuların ölü gömme geleneğine ışık tutacak keşif

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çavuştepe, Köpek, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Urartuların ölü gömme geleneğine ışık tutacak keşif - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek 12:41 Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi 12:27 Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti 12:19 Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti
Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı 12:10 Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı 12:04 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün 11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti 11:28 Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu 11:21 Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu

Son Dakika Haberleri
12:28 Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı
12:26 Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi
12:21 Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak
12:17 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu
12:10 Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı
12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi
12:04 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı
11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün
11:38 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
11:23 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek
Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak         
12:53
Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı         
12:29
Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak         
12:22
6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu         
12:17
Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi         
12:07
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da         
11:39
Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek         
11:24
Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti         
11:12
İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış         
11:01
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek         
10:07
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi         
09:03
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı         
17:55
Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 12:57:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Urartuların ölü gömme geleneğine ışık tutacak keşif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement