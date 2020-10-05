Urartuların ölü gömme gizemi çözülüyor - Son Dakika

Urartuların ölü gömme gizemi çözülüyor

Urartuların ölü gömme gizemi çözülüyor Kazı çalışmaları sırasında bulunan eserler inceleniyor Van'ın Gürpınar ilçesinde her yıl tarihe ışık tutacak önemli bulguların gün yüzüne çıkarıldığı Çavuştepe Kalesi'nde 3 yıl önce kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan 2 bin 750 yıllık nekropol...

Urartuların ölü gömme gizemi çözülüyor

Kazı çalışmaları sırasında bulunan eserler inceleniyor

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde her yıl tarihe ışık tutacak önemli bulguların gün yüzüne çıkarıldığı Çavuştepe Kalesi'nde 3 yıl önce kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan 2 bin 750 yıllık nekropol alanında elde edilen verilerle Urartuların ölü gömme gizemi çözülüyor.

Urartu Kralı II. Sarduri tarafından milattan önce 750 yılında yaptırılan Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol (mezarlık) alanında bu yıl korona virüs gölgesi altında başlatılan kazı çalışmalarında Urartuların ölü gömme adetlerine ilişkin yeni veriler elde edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında 17 kişilik ekip, 2 bin 750 yıllık nekropol alanında yapılan kazılarda tarihe ışık tutacak önemli bulgulara ulaşıldı. Bu yıl son bulan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında Urartularda aristokratlarının gömüldüğü değerlendirilen alanda ilk kez takılarıyla gömülmüş genç bir kadın ve bebek iskeletine rastlanmıştı. Bu yıl bebek ile genç kadına ait iskeletler üzerinde bulunan takıların laboratuvar çalışmaları ise devam ediyor. Üzerinde birçok takı, pazu kısmında ejder başlı bilezik olan 2 yaşlarında bebek iskeleti ile parmağında yüzüğü, boynunda kolyesi, küpesi, haşhaş başlı süs iğnesi ve iki kolunda ejder başlı bilezikleri bulunan kadın iskeleti tarihe ışık tutacak.

"Bilinmezleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz"

İHA muhabirine konuşan Kazı Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, 2020 yılına ait Çavuştepe Kalesi'nin nekropol alanında arkeolojik kazı çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Şu an ise elde ettikleri eserlerin laboratuvar çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu yıl 10 Ağustos tarihinde arkeolojik kazılara başladık. Kale ve nekropol olmak üzere iki alanda çalışmalarımızı sürdürdük. Kaledeki çalışmalarımızda depo binalarının ayağa kaldırılmasıyla alakalı kısmı oluşturuyordu. Nekropol alanındaki çalışmalar ise Urartuların ölü gömme adetleri hakkındaki bilinmezleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu seneki çalışmalarda da bu yıl önemli verilere ulaştık. Bunlardan en önemlisi yönetici sınıfa ait bir kadın iskeletiyle, bir bebek iskeletinin ele geçmiş olmasıydı. Bu bizim için önemliydi. Çünkü bütün takılarıyla birlikte Urartu arkeolojisi açısından ilkleri içerisinde barındırıyor" dedi.

"Çavuştepe Kalesini turizme kazandırmayı amaçlıyoruz"

Önümüzdeki yıllar içerisinde Çavuştepe Kalesini turizme kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaledeki depo binalarının nasıl kullanıldığını gelen kişilere göstermek açısından bizim için önemlidir. Pandemi olmasına rağmen bakanlığın bize göndermiş olduğu talimatlar doğrultusunda tedbir amaçlı ekip sayısını azaltarak iki bölümde çalıştık. Böylece sorunsuz bir şekilde bu seneki çalışmalarımızı da tamamlamış olduk. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'ya özellikle bize yapmış oldukları maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Diğer taraftan Van Müze Müdürü Erol Uslu ve ekibine teşekkür etmek istiyorum.

Urartuların ölü gömme gizemi çözülüyor
Urartuların ölü gömme gizemi çözülüyor
Urartuların ölü gömme gizemi çözülüyor
Urartuların ölü gömme gizemi çözülüyor

Çavuştepe, Gürpınar, Van, Ölü, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Urartuların ölü gömme gizemi çözülüyor - Son Dakika

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