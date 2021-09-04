Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Uraz Kaygılaroğlu, yine özel hayatıyla gündeme geldi.

Son dönemde Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süren birliktelikler yaşayan Kaygılaroğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Snob Magazin'in haberine göre; Uraz Kaygılaroğlu'nun gönlünü Ceren Kaçıkoç'a kaptırdığı öne sürüldü.

Ceren Kaçıkoç'un özel bir şirkette sosyal medya yöneticisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaygılaroğlu, Kaçıkoç'un "Çalışıyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafının altına "Çalışan kazanır elması kızarır" yorumunu yaparak şaşkına çevirdi.

İkilinin bir süredir birliktelik yaşadığı iddia edildi.