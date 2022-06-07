Ürdün 10 Yıl İçinde 1 Milyon İstihdam Yaratmayı Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün 10 Yıl İçinde 1 Milyon İstihdam Yaratmayı Planlıyor

07.06.2022 11:53
Ürdün 10 Yıl İçinde 1 Milyon İstihdam Yaratmayı Planlıyor

AMMAN, 7 Haziran (Xinhua) -- Ürdün, Pazartesi günü, önümüzdeki 10 yıl içinde 1 milyon istihdam yaratmayı amaçlayan bir program başlattı.

AMMAN, 7 Haziran (Xinhua) -- Ürdün, Pazartesi günü, önümüzdeki 10 yıl içinde 1 milyon istihdam yaratmayı amaçlayan bir program başlattı. Kraliyet Haşimi Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekonomik Modernizasyon Vizyonu adlı program, ekonomik büyümeyi desteklemek ve istihdam yaratmak amacıyla çeşitli sektörlerde 366 girişim oluşturulmasını öngörüyor. Açıklamada, bu programın kamu-özel sektör ortaklıklarını güçlendireceği ve hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla çeşitli sektörlerde yatırım çekme çabalarını artıracağı ifade edildi.

Ürdün Başbakanı Bisher Al-Khasawneh, programın iki ana amacının kapsamlı sürdürülebilir büyüme elde etmek için Ürdün'ün ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak ve eğitim, sağlık, ulaşım ve altyapı gibi çeşitli hizmetleri geliştirerek bütün Ürdünlüler için yaşam kalitesini ve standartlarını iyileştirmek olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Renault Grubu, Türkiye'de yenilenmiş araç satmayı planlıyor Renault Grubu, Türkiye'de yenilenmiş araç satmayı planlıyor Çin nasıl uzayda süper güç olmayı planlıyor? Çin nasıl uzayda süper güç olmayı planlıyor?
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün 10 Yıl İçinde 1 Milyon İstihdam Yaratmayı Planlıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
11:50 Denizli'de bir kadın, taksiden çırılçıplak inip alışveriş yaptı! Tepki çeken görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı
11:49 Lisede kaydedilen görüntü tepki çekti! Kur'an'ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepkiler çığ gibi büyüyor
11:37 TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin 234 imza topladığını açıkladığı sözleri tepki çekti!
11:28 Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar, Suriye'de yakalandı!
11:20 Eski Survivor yarışmacısı Meryem Kasap sosyal medya fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlanıyor
11:11 Gram altının fiyatı 991 lira seviyesinden alıcı buluyor!
11:10 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni eğitim yılının tatil programını açıkladı
11:10 MHP lideri Bahçeli'den seçime sürecinde etkili olan anket şirketlerine gözdağı: Ayaklarımızda paspas olacaklar
11:08 Rus balıkçının tuttuğu balık görenleri şaşkına çevirdi! İşte daha önce hiç görmediğiniz deniz canlıları
10:43 Bu transfer dengeleri değiştirecek! Norveçli yıldız futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 11:58:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ürdün 10 Yıl İçinde 1 Milyon İstihdam Yaratmayı Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement