Son Dakika Haberleri: Ürdün 2 yıl aradan sonra Katar'a büyükelçi atadı
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Ürdün 2 yıl aradan sonra Katar'a büyükelçi atadı

1 saat önce

Ürdün, diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürmesinden iki yıl sonra Katar'a büyükelçi olarak atanacak ismi belirledi.

Ürdün 2 yıl aradan sonra Katar'a büyükelçi atadı, System.String[]
Ürdün, diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürmesinden iki yıl sonra Katar'a büyükelçi olarak atanacak ismi belirledi.
Ürdün ordusuna ait Helle Ahbar sitesinde yer alan habere göre, Bakanlar Kurulunun bugünkü oturumunda, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd el-Levzi'nin ülkenin Doha Büyükelçisi olarak atanması yönünde karar alındı.
Söz konusu kararın Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı tarafından tavsiye edildiği aktarıldı.
Haberde, kararın Kraliyet tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceği belirtildi.
Amman yönetimi, Körfez krizinin ardından Haziran 2017'de Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğü ve merkezi Katar'da bulunan Al Jazeera televizyonunun yerel ofisini kapatacağını açıklamıştı.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:00 Kaynak: AA
Ürdün, Katar, Güncel
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