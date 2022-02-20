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Ürdün, 2021'de 897 siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı - Son Dakika

Ürdün, 2021'de 897 siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı

20.02.2022 22:12
Ürdün, 2021'de 897 siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı

Ürdün, 2021 yılında resmi kurumlarının 897 kez siber saldırıya maruz kaldığını duyurdu.

Ürdün, 2021 yılında resmi kurumlarının 897 kez siber saldırıya maruz kaldığını duyurdu.

Ürdün resmi televizyon kanalı El-Memleke'de, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi Başkanı Ahmed Mulhim ile Hükümet Sözcüsü Faysal eş-Şebul'un düzenlediği ortak basın toplantısına yer verildi.

Mulhim, 2021'de Ürdün resmi kurumlarına yönelik 897 siber saldırı yapıldığını, bu saldırıların arkasında terör örgütleri ile bağlantılı ülkeler ve gruplar ile maddi kazanç elde etme peşinde olan siber suç çetelerinin olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Mulhim ayrıca, askeri ve güvenlik kurumları, Kraliyet Divanı ve yetkilileri, telekomünikasyon şirketleri, hükümet kurumları ve yurt dışındaki büyükelçiliklerinin en çok siber saldırıya maruz kalan kurumlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Ürdün de Pegasus casus yazılımının hedefinde

Ürdün'ün siber saldırılarla ilgili açıklamasının, İsrail yapımı casus yazılım Pegasus'un hedefinde Ürdün'deki hassas kurum ve şahsiyetlerin de yer aldığına ilişkin haberlerin ardından yapılması dikkat çekti.

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Azerbaycan, El Salvador, Fransa, İngiltere, Polonya, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Ruanda, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve Ürdün'de çok sayıda kişinin Pegasus casus yazılımıyla izlendiği ifade edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün, 2021'de 897 siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı - Son Dakika


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